Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, στο ματς με τον Παναιτωλικό, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα (20/09, 20:30) τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει να βγάλει αντίδραση, μετά τη «βαριά» ήττα από τον Λεβαδειακό, στο πρώτο ματς της νέας League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Παράλληλα, όμως, ψάχνει και τη διεύρυνση του «απόλυτου», που έχει μέχρι στιγμής στην έναρξη του φετινού πρωταθλήματος.

Κάτω από την εστία του ΠΑΟΚ, θα ξεκινήσει φυσικά ο Παβλένκα, ενώ στην 4άδα της άμυνας θα βρεθούν, κατά πάσα πιθανότητα, οι Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα.

Από εκεί και πέρα, στον χώρο της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Μεϊτέ με τον Μαντί Καμαρά, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να έχει ελεύθερο χώρο μπροστά τους.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης, θα είναι οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην «αιχμή του δόρατος» θα βρεθεί ο Γιακουμάκης.

Αναλυτικά, η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσή, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α.Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκη.