Η ΑΕΛ πανηγυρίζει στο «σπίτι» της μία νίκη στα «μεγάλα σαλόνια». Ένα γεγονός, που είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια!

Μία πάρα πολύ μεγάλη νίκη πανηγύρισε η ΑΕΛ! Η ομάδα της Λάρισας είχε μείνει χωρίς «τρίποντο» στο «σπίτι» της. Ωστόσο, απέναντι στον Άρη (18/01, 1-0), μπόρεσε να κάνει κάτι που είχε πάρα πολλά χρόνια!

Ναι μεν, δεν ήταν η πρώτη φορά που «πανηγύρισε» στη Stoiximan Super League, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το έκανε εντός έδρας! Kι αυτό, γιατί το μοναδικό της «τρίποντο» είχε έρθει απέναντι στον Πανσερραϊκό

Κι όμως, το κλαμπ του Σάββα Παντελίδη ήταν το μοναδικό -μέχρι στιγμής- που δεν είχε νικήσει στην έδρα του, ούτε μία φορά!

Κι όλα αυτά, ενώ η ΑΕΛ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απουσίαζε από τα «μεγάλα σαλόνια» της Ελλάδας για πάρα πολλά χρόνια.

Επομένως, πότε ήταν η τελευταία της νίκη εντός έδρας; Θα πρέπει να πάμε στις 15 Μαΐου του 2021! Κι όμως, σχεδόν μία 5ετία πίσω.

Μάλιστα, υπάρχει και μία μεγάλη διαφορά από τότε. Η ΑΕΛ δεν έπαιζε στο γήπεδο, που χρησιμοποιεί τώρα!

Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλίας είναι στο AEL FC Arena. Άρα οι δύο τελευταίες νίκες της στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος ήταν και σε διαφορετικό γήπεδο.

Ποια ήταν η ομάδα, που ήταν το τελευταίο της «θύμα»; Ο ΠΑΣ Γιάννινα!

Στην τελευταία αγωνιστική των Play Outs και με την ΑΕΛ να έχει «πέσει» ήδη κατηγορία, είπε «αντίο» με έναν… γλυκόπικρο τρόπο.

Κέρδισε με 2-0, με σκόρερ τους Ματίας Ακούνια και Αντριάν Κολομπίνο! Ποιος να της το έλεγε, πως μετά από πέντε χρόνια, δεν θα είχε πανηγυρίσει μία παρόμοια νίκη;

Ωστόσο, έβαλε «τέλος» στην ανυπομονησία της, μετά από 17 αγωνιστικές στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία..