Ο ΠΑΟΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Παίρνει νίκες, σκοράρει πολλά γκολ, αλλά με ένα «παράδοξο» τρόπο. Κι αυτό, γιατί πριν από λίγο καιρό αν και είχε περισσότερες τελικές «δυσκολευόταν»!

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει μόνος, πρώτος και αήττητος στη Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς, μετά από ένα πολύ άσχημο «φεγγάρι», έχουν… ανακάμψει και όχι μόνο έχει «σφυγμό», καθώς πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις.

Το σημείο-κλειδί ήταν η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό (05/10, 1-2), αφού από τότε η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει τέσσερις σερί νίκες.

Και οι πιο πολλές, σε ματς που «έκαιγαν»! Μετά το ματς με τους Πειραιώτες, ήρθε η νίκη στην έδρα της ΑΕΚ (19/10, 0-2), αλλά και το τεράστιο «διπλό» κόντρα στη Λιλ (23/10, 3-4).

Κι όλα αυτά, ενώ στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνέχισε με νίκες, καθώς επικράτησε στην Τούμπα στο ματς με τον Βόλο (26/10, 3-0).

Τέσσερα συνεχόμενα «τρίποντα», ενώ προερχόταν από τέσσερα «στραβά» αποτελέσματα. Ωστόσο, αν δει κανείς αναλυτικά τα στατιστικά αυτών των δύο περιόδων θα βρούμε και ένα «παράδοξο».

Απειλεί λιγότερο, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέναντι σε Παναιτωλικό (20/09, 0-0), Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/09, 0-0), Asteras AKTOR (28/09, 3-3) και Θέλτα (02/10, 3-1) είχε τρεις ισοπαλίες και μία ήττα!

Το «πρόβλημα» δεν ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ευκαιρίες, αλλά δεν τις «μετέφραζε» σε γκολ. Κι αυτό, το καταλαβαίνεις κανείς και από τα στατιστικά, καθώς είχε 61 τελικές, για μόλις τέσσερα γκολ!

Το επόμενο διάστημα ήρθε η «έκρηξη», καθώς στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια μέτρησε 11 γκολ και σε δύσκολους αγώνες.

Πόσες τελικές είχε; Πολλοί λιγότερες, σε σχέση με τα αρνητικά του αποτέλεσμα, καθώς μέτρησε μόλις 37 τελικές. Δηλαδή 24 λιγότερες!

Από τη μία είναι λογικό, καθώς τα περισσότερα παιχνίδια είχαν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, με βάσει των όσων είχαμε δει δύσκολα θα το περιμέναμε. Παρ’ όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως τα… άφησε όλα πίσω του στο «άψε-σβήσε».