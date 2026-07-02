Ο ΠΑΟΚ έδωσε το πρώτο του φιλικό στην «εποχή Αλέσιο Λίσι», και είδε τρία νέα «πρόσωπα» να παίρνουν χρόνο συμμετοχής.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη «γεύση» στην «εποχή Αλέσιο Λίσι». Οι Θεσσαλονικείς αναμετρήθηκαν με την Μπέβερεν (01/07, 4-1), ώστε να ξεκινήσουν τη δύσκολη πορεία που έχουν.

Προφανώς, μιλάμε και για ένα μεταβατικό στάδιο, αφού ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχώρησε έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια.

Αλλαγές θα γίνουν αρκετές, και λόγω των πολλών προβλημάτων ο «Δικέφαλος του Βορρά» στο πρώτο του «τεστ» είχε και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές.

Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών έγιναν «γνωστοί» για πρώτη φορά, δείχνοντας τα «διαπιστευτήριά» τους.

Ένας από αυτούς ήταν ο Γιώργος Κοσίδης. Μιλάμε για έναν παίκτη που είναι από τις βασικές «κολώνες» στην Κ-19 και μάλιστα είχε «χαρίσει» το ηλικιακό πρωτάθλημα της περασμένης σεζόν.

Παίζει ως δεξιός μπακ, αλλά πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί και ως στόπερ, όπως έγινε και στο φιλικό.

Το επώνυμό του είναι αρκετά γνωστό και όχι άδικα, αφού μιλάμε για τον αδερφό του Μιχάλη, που παίζει στη Ζάγκλεμπιε, αλλά και του Χρήστου που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΚ.

O Mπέρντι Ντούνκα είναι ένα ακόμα 19χρονο «διαμαντάκι» που έπαιξε πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Παίζει στην αριστερή πτέρυγα το ίδιο καλά ως μπακ, αλλά και ως χαφ. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Ροδόπολη Σερρών και από το 2016 τον έχει «τσιμπήσει» ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε συνολικά 43 συμμετοχές με δύο γκολ και εννέα ασίστ, ενώ ήταν στην αποστολή στη ρεβάνς με τη Θέλτα για τα Play Offs του Europa League.

Τελευταίο «άγνωστο» όνομα είναι του Γιάννη Σαρρή. Ο νεαρός χαφ είχε αποκτηθεί το περασμένο Γενάρη από τη Μοντένα και είναι στη Θεσσαλονίκη μικρό χρονικό διάστημα.

Λόγω των πολλών ελλείψεων στο κέντρο πήρε την ευκαιρία του απέναντι στην Μπέβερεν, αλλά και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας.