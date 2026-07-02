Πήραμε μία «γεύση» από τον Παναθηναϊκό του Τζέικομπ Νίστρουπ, με το πρώτο δείγμα γραφής, αλλά και μερικές κινήσεις να «φωνάζουν»: στατικές φάσεις!

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο του «τεστ» στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του που γίνεται στην Ολλανδία.

Οι «πράσινοι» είχαν ένα φιλικό «ξεμούδιασμα», απέναντι στη Χέλμοντ Σπορ (01/07, 0-4) στο πρώτο δείγμα γραφής του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Το «τριφύλλι» ήταν πολύ «ορεξάτο» είδε τον Σαντίνο Αντίνο σε τρομερή κατάσταση και συνεχίζει την προετοιμασία του εν όψει των προκριματικών Ευρώπης.

Τα πρώτα δύο τέρματα ήρθαν από διαφορετικούς παίκτες (Βισέντε Ταμπόρδα, Ανδρέα Τεττέη), αλλά από ίδια «συνθήκη». Οι στατικές φάσεις ήταν «χρυσάφι», καθώς μέχρι το 10ο λεπτό ο Παναθηναϊκός είχε δύο γκολ από αυτές.

Μία από κόρνερ και μία από φάουλ. Σε ένα κομμάτι που θέλει να έχει στο παιχνίδι του ο Δανός προπονητής, αλλά και φαίνεται πως έχει «δουλέψει» αρκετά. Όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκτός!

«Αν θέλεις τίτλους και να κερδίζεις αγώνες, πρέπει να έχεις πλεονέκτημα στις στατικές φάσεις»

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τα τέρματα που ήρθαν από στατικές φάσεις. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Μάλιστα, τόνισε πως αν θέλει μία ομάδα να κερδίζει ματς και τίτλους πρέπει να έχει πλεονέκτημα εκεί.

«Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι στατικές φάσεις αποτελούν καθοριστικό παράγοντα, ειδικά για τις κορυφαίες ομάδες. Αν θέλεις στο τέλος να κατακτήσεις τίτλους και να κερδίζεις αγώνες, πρέπει να έχεις πλεονέκτημα στις στατικές φάσεις, είτε πρόκειται για κόρνερ είτε για φάουλ. Έχει σημασία η καλή εκτέλεση, η σωστή σέντρα, όλα παίζουν ρόλο. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Λήξη αγώνα με νίκη για την ομάδα μας στο πρώτο φιλικό της σεζόν. #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PS8GeDE8r9 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 1, 2026

Ωστόσο, οι κινήσεις του «τριφυλλιού» μάς είχαν «προϊδεάσει» γι’ αυτό. Ο Ετιέν Καμαρά είναι ένας πανύψηλος χαφ που «βλέπει» τον κόσμο από τα 190 εκατοστά.

Ο Ελμίν Ράστοντερ είναι -σχεδόν- ισοϋψής του καθώς είναι 1.91μ. Στα ίδια «κυβικά» είναι και ο Στέφαν ντε Φράι (1.89μ.) και φυσικά μιλάμε για έναν πολύ ικανό παίκτη στο ψηλό παιχνίδι.

Το ίδιο ισχύει και για τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, που είναι ένας πολύ ψηλός δεξιός οπισθοφύλακας (1.86μ.).

Επομένως, θα έπρεπε να είχε καταλάβει κανείς το πόσο πολύ «θέλει» τις στατικές φάσεις ο Τζέικομπ Νίστρουπ, πριν το πρώτο φιλικό.