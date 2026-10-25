Ο ΠΑΟΚ έχει ταξιδέψει στην Κρήτη, για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (25/10, 20:00), αλλά για να κερδίσει πρέπει να «σπάσει» ένα «μοτίβο»!

Η νέα «αποστολή» του ΠΑΟΚ περνάει από την Κρήτη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ταξιδέψει στο Ηράκλειο, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, απέναντι στον ΟΦΗ (25/10, 20:00).

Σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση και από τις δύο ομάδες. Από τη μία, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να συνεχίσει με νίκες την πορεία της, ενώ το κλαμπ του Χρήστου Κόντη να επιστρέψει στα «τρίποντα».

Πάντως, η προϊστορία δεν… ευνοεί τον ΠΑΟΚ, αφού θα πρέπει να «σπάσει» ένα «μοτίβο», ώστε να κερδίσει.

Οι τελευταίες δύο «επισκέψεις» του στην Κρήτη για τη Stoiximan Super League ήταν επιτυχημένες.

Τον Φλεβάρη του 2025 οι Θεσσαλονικείς είχαν «σμπαραλιάσει» τον ΟΦΗ, κερδίζοντας με 5-0, για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Στην πρώτη τους «συνάντηση» για την προηγούμενη σεζόν και πάλι ο ΠΑΟΚ έφυγε με τη νίκη από τη Μεγαλόνησο.

Τα γκολ του Δημήτρη Πέλκα και του Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν αυτά «χάρισαν» τη νίκη στην ομάδα τους, με τον Τιάγκο Νους να μειώνει το σκορ.

Επομένως, ο ΠΑΟΚ θέλει να πετύχει την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Κρήτη! Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να πετύχει κάτι για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Οι Θεσσαλονικείς ποτέ δεν έχουν τρία συνεχόμενα «τρίποντα», όποτε ταξιδεύουν στην έδρα του ΟΦΗ.

Κι όμως, αφού ποτέ η ομάδα του Αλέσιο Λίσι δεν έχει τρεις διαδοχικές νίκες και πρέπει να «σπάσει» το «μοτίβο». Θα τα καταφέρει ή ο ΟΦΗ θα τηρήσει την «παράδοση»; Θα το γνωρίζουμε σε λίγες ώρες.