Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το ΑΕΚ – Παναιτωλικός (24/10, 5-0) αποκάλυψε το πώς το Champions League έχει «βοηθήσει» την ομάδα του.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ. Η «Ένωση» ήταν καταιγιστική στην 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League και «διέλυσε» με 5-0 τον Παναιτωλικό (24/10).

Σε ένα ματς που είχε επιθετική πολυφωνία, καθώς από ένα γκολ πέτυχαν οι Αρόλντ Μουκουντί, Ζίνι, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Μπαρνάμπας Βάργκα και Ολεκσάντρ Ζουμπκόφ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του.

Μάλιστα, αποκάλυψε και το πώς το Champions League έχει «βοηθήσει» την ΑΕΚ στα εγχώρια ματς.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε πως το γεγονός ότι παίζει με ομάδες που βάζουν πολλή ένταση είναι κάτι που κάνει τον κλαμπ του πολύ ανταγωνιστικό στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εξαιρετική τους απόδοση και ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας. Είχαμε υψηλά επίπεδα έντασης από το πρώτο λεπτό γιατί αντιμετωπίζουμε κορυφαίες ομάδες στο Champions League. Αυτό μας βοηθά μαζί με τη σωστή νοοτροπία ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα. Προσθέτουμε άλλους τρεις βαθμούς και στρέφουμε την προσοχή μας στον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε, είναι Εθνική εορτή και θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε καλά».

Για το ότι η ΑΕΚ συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη και για την ισοφάριση των ρεκόρ με 31 αγώνες σερί χωρίς ήττα δύο ιστορικών ομάδων του παρελθόντος:

«Πολύ όμορφο να ακούω αυτό το ρεκόρ. Μας γεμίζει με τιμή, γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ. Σημαντική όμως είναι και η απόδοση και συγκρίνοντας την απόδοση την τωρινή με αυτήν πριν από ένα έτος, το επίπεδό μας είναι ακόμα πιο υψηλό. Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για τις απαιτητικές αναμετρήσεις που έρχονται στο Champions League και στα ντέρμπι στην Ελλάδα. Στους περισσότερους αγώνες είχαμε υψηλού επιπέδου απόδοση. Συνοπτικά μας γεμίζει περηφάνια το επίτευγμα αυτό και θα χαρώ περισσότερο μετά από μια εβδομάδα αν πω ότι δεν είμαστε μαζί με αυτές τις τρεις ομάδες, αλλά ότι είμαστε η πρώτη».

Για το πότε θα επιστρέψει ο Στρακόσα:

«Θεωρώ ότι θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή. Τον περιμέναμε ίσως και πριν την Αγγλία, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι κάτι απλό. Έχει ένα ζήτημα με τους συνδέσμους, θέλει προσοχή, δουλεύει σκληρά και όλοι τον περιμένουμε. Αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια δεν το γνωρίζω, αλλά μετράμε μέρες».

Για το αν η εικόνα του Κοϊτά τον κάνει να σκέφτεται την επιστροφή του στη δεξιά πλευρά:

«Αποκτήθηκε για να παίζει αριστερά, αλλά στα δεξιά η απόδοση είναι ασύγκριτα καλύτερα. Έχουμε μιλήσει για αυτό μαζί του. Ήταν αποτελεσματικός και σήμερα. Μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, έχει ποιότητα και μου δίνει τη δυνατότητα να τον αλλάζω θέση και μέσα στο ματς. Συγκρίνοντας με πέρυσι η αποδοτικότητά του στα δεξιά είναι πολύ υψηλή».