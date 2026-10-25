Η ΑΕΚ τον τελευταίο χρόνο δεν… λέει να χάσει στη Stoiximan Super League, «ισοφάρισε» ένα ρεκόρ και τώρα μπορεί να μείνει στην ιστορία!

Έναν χρόνο αήττητη. Κι όμως, η ΑΕΚ μετά τη νίκη της κόντρα στον Παναιτωλικό (24/10, 5-0) θα «κλείσει» 365 ημέρες χωρίς ήττα στη Stoiximan Super League!

Ένα σερί που δύσκολα συναντά κανείς. Παρ’ όλα αυτά, για να βρούμε την τελευταία της ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να «ταξιδέψουμε» στις 26 Οκτωβρίου του 2025.

Ο Νίκολιτς αποκάλυψε πώς το Champions League έχει «βοηθήσει» την ΑΕΚ στην Ελλάδα Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά το ΑΕΚ – Παναιτωλικός (24/10, 5-0) αποκάλυψε το πώς το Champions League έχει «βοηθήσει» την ομάδα του.

Τότε, η «Ένωση» είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης. Αυτό το παιχνίδι ήταν και η «αφετηρία», για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα ένα restart!

Το «τρελό» σερί της που της χάρισε και το πρωτάθλημα κρατάει μέχρι και σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, αφού έφτασε στην «ισοφάριση» ενός… αραχνιασμένου ρεκόρ.

Η «ισοφάριση» και η ευκαιρία για… προσπέραση

Πλέον, η ΑΕΚ μετράει 31 συνεχόμενα παιχνίδια για τη Stoiximan Super League που έχει «ξεχάσει» τι θα πει η λέξη: ήττα!

Έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο στο παρελθόν; Κι όμως, ναι. Όχι μία, αλλά δύο φορές.

Η «Ένωση» το είχε καταφέρει, για πρώτη φορά στην ιστορία της τη σεζόν 1977-78, όταν και ο Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι είχε «διαδεχτεί» τον Φράντισεκ Φάντροκ.

Μάλιστα, εκείνη η αγωνιστική χρόνια είχε «συνδυαστεί» και με το νταμπλ!

Στην ίδια λίστα είναι και η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Από τον Γενάρη του 1992 έως και τον Φλεβάρη δεν είχε «γευτεί» την ήττα για 31 συνεχόμενα παιχνίδια.

Σε δύο σεζόν που στο τέλος βρήκαν και τους «κιτρινόμαυρους» στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος!

Πλέον, σε αυτές τις δύο «εκδόσεις» τους μπήκε και αυτή του Μάρκο Νίκολιτς, που έχει την ευκαιρία για… προσπέραση.

Ωστόσο, το έργο της είναι πολύ δύσκολο, αφού θα έρθει η αναμέτρησή της με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (01/11, 19:00).