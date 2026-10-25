Επιστροφή για τον Ολυμπιακό στη Stoiximan Super League, που έχει βρει ένα συγκεκριμένο «μοτίβο», για να παίρνει τις νίκες του!

Ο Ολυμπιακός είναι σε ένα πολύ καλό «φεγγάρι». Μπορεί η εκκίνηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ να ξεκίνησε με το… αριστερό, αλλά από τότε πάτησε για καλά το reboot!

Oι Πειραιώτες μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες, με τις δύο εξ αυτών να είναι για το Europa League.

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Kalamata

🕟 16:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 G. Karaiskakis

📺 Magenta Sport 1 League pic.twitter.com/s9LNpZLHSP — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 25, 2026

Η νέα «αποστολή» θα τους βρει στο Γ. Καραϊσκάκης, για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα (25/10, 16:00).

Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός θέλει να συνεχίσει με «τρίποντα» και αν ξεκινήσoυν από το «μηδέν» οι πιθανότητες είναι με το μέρος του!

Όλες οι νίκες του Ολυμπιακού ξεκινούν από το «μηδέν»

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην βρίσκουν με ευκολία γκολ, αλλά έχουν βρει έναν άλλο τρόπο, για να παίρνουν αποτελέσματα.

Ποιος είναι αυτός; Η άμυνά τους. Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι πολύ συνεπής στα μετόπισθεν και σπάνια μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα της.

Και όποτε βλέπει το «μηδέν» παθητικό πάντα φεύγει με «τρίποντο» από τη Stoiximan Super League! Κι όμως, οι πέντε νίκες των Πειραιωτών έχουν έρθει μονάχα, όταν δεν δέχονται γκολ.

Στις δύο και μοναδικές αναμετρήσεις που δεν έχουν το «μηδέν» στα μετόπισθεν είναι και αυτές που έχουν «πετάξει» βαθμούς.

Τόσο στην ισοπαλία με τον Βόλο (05/09, 1-1), όσο και την ήττα με τον ΟΦΗ (12/09, 0-1), για τη Stoiximan Super League.

Αυτά είναι και τα μόνα ματς που δεν έχει κρατήσει ο Ολυμπιακός ανέπαφη την εστία του στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό.

Σύμπτωση ή τυχαίο γεγονός; Κανείς δεν ξέρει, αλλά μένει να φανεί αν θα συνεχιστεί το «μοτίβο» που του φέρνει τα «τρίποντα».