Μπορεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ να είναι από το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό, αλλά έχει περάσει ήδη τη «σφραγίδα» του στους «πράσινους»!

Το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να «χωρίσει» τους δρόμους του με τον Ράφα Μπενίτεθ.

Τελικά, ο «διάδοχός» του ήταν ο Τζέικομπ Νίστρουπ, που άφησε την πατρίδα του, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Η «αποστολή» του ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη, αφού εκτός από το πρωτάθλημα είχε και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το «τριφύλλι» αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, κατάφερε να κάνει 3/3 προκρίσεις και να είναι στη League Phase του Conference League.

Την ίδια ώρα, τα πηγαίνει εξαιρετικά και στη Stoiximan Super League, αφού είναι στην κορυφή, ενώ ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει βάλει την «υπογραφή» του!

World Breast Cancer Awareness Day 🎀



Today, green stands alongside pink in support of everyone affected by breast cancer.



We honour those who have fought, stand beside those still fighting, and highlight the importance of awareness and early detection.



Because some battles are… pic.twitter.com/p1wedhrbJ1 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 25, 2026

H «σφραγίδα» του Νίστρουπ

Από την αρχή ο Δανός προπονητής έχει βάλει τις δικές του «βάσεις». Έχει φέρει ένα νέο στυλ παιχνιδιού και οι αριθμοί το «αποδεικνύουν».

Ο πρώην τεχνικός της Κοπεγχάγης θέλει ποδόσφαιρο κυριαρχίας, με κατοχή, ενώ η ομάδα του να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες.

Στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός παίρνει «άριστα» σε αυτόν τον τομέα. Οι «πράσινοι» έχουν κατά μέσο όρο στα παιχνίδια τους 65% κατοχή, αλλά και 89% ευστοχία στις μεταβιβάσεις του!

Παράλληλα, έχουν 136 τελικές, με τις 50 εξ αυτών να είναι στην εστία, έχοντας σκοράρει 17 τέρματα!

Σε όλες τις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι στην κορυφή, εκτός από τα γκολ, που «βλέπουν» τη δεύτερη θέση πίσω μόνο από την ΑΕΚ (21).

Στατιστικά και αριθμοί που «δείχνουν» πως ο Παναθηναϊκός έχει «αλλάξει» για τα καλά, με τη «σφραγίδα» του Τζέικομπ Νίστρουπ.