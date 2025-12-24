Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Φεντόρ Τσάλοφ, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων της Ρωσίας, της Τουρκίας και εσχάτως, της Κύπρου.

Ο Φέντορ Τσάλοφ και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ, απασχολούν εδώ και καιρό τα ΜΜΕ της Ρωσίας.

Οι συμπατριώτες του παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του και τις τελευταίες ώρες επισημαίνουν πως ο Ρώσος επιθετικός έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από τρεις διαφορετικές αγορές.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν ρωσικά δημοσιεύματα, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει τον παίκτη υπό παρακολούθηση και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε κάποια κίνηση, ενώ τονίζουν πως υπάρχει πιθανότητα να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον και από την Τουρκία.

Την ίδια στιγμή, στο ρεπορτάζ προστίθεται και το όνομα του Άρη Λεμεσού, με το σκεπτικό των δεσμών που διατηρεί με τη Ρωσία. Πλέον, μένει να φανεί ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Τσάλοφ, ο οποίος εδώ και καιρό δεν βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση.