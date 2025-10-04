Ο Άρης ηττήθηκε με το «βαρύ» από τον ΟΦΗ (04/10) και ο Μανόλο Χιμένεθ στις δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος και προβληματισμένος.

Ο ΟΦΗ μπόρεσε να επιστρέψει στις νίκες στη Stoiximan Super League με εκκωφαντικό τρόπο. Οι Κρητικοί κέρδισαν με 3-0 τον Άρη (04/10), βγάζοντας αντίδραση για τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Κάπως έτσι, ο Μανόλο Χιμένεθ υποχρεώθηκε στην πρώτη του ήττα στην πορεία του στους Θεσσαλονικείς.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε πολύ προβληματισμένος, αλλά και απογοητευμένος στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV.

Ο προπονητής του Άρη τόνισε πως όλη η ομάδα πρέπει να συζητήσει συγγνώμη για την εικόνα της, αλλά και τη νοοτροπία της.

Παράλληλα, είπε πως όλο αυτό ήταν ένα «μάθημα», που έφερε ένα άσχημο αποτέλεσμα, αλλά δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ο Χιμένεθ είδε «το καλύτερο παιχνίδι του Άρη» και στάθηκε στο «αχάριστο ποδόσφαιρο» Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, έστω κι αν το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Άρης.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ:

«Δεν κάναμε τίποτα καλά. Δεν μας βγήκε τίποτα σωστά. Δεν κάναμε μία καλή προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη για τη νοοτροπία μας και το ματς που παίξαμε.



Θα πρέπει να είναι μάθημα. Να καταλάβουμε όλοι ότι τίποτα δεν κερδίζεται φορώντας μόνο τη φανέλα της ομάδας. Πρέπει να βάλουμε κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα που δεν πρέπει να επαναληφθεί».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ: