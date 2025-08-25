Ο Κώστας Γαλανόπουλος -όπως όλα δείχνουν- θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, με έναν άνθρωπο, να παίζει σίγουρα τον… ρόλο του σε αυτή τη μεταγραφή.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ελλάδα!

O 27χρονος μέσος, μετά από ένα μικρό «διάλλειμα», με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ, είναι μία… ανάσα απ’ τον επαναπατρισμό του. Απ’ την αρχή του μεταγραφικού παζαριού «κυκλοφορούσε» ελεύθερος στην αγορά, όμως, βρήκε τη νέα του «στέγη».

Ο Άρης έχει «τρέξει» τις διαδικασίες και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν, για συμβόλαιο συνεργασίας, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Σε μία κίνηση, που οι «κίτρινοι» θα δυναμώσουν αρκετά τον ελληνικό τους κορμό, με έναν παίκτη που έχει μεγάλη εμπειρία απ’ τα γήπεδα της Stoiximan Super League.

Άλλωστε, έχει φορέσει 172 φορές τη φανέλα της ΑΕΚ, σε όλες τις διοργανώσεις. Για τη μεταγραφή του στους Θεσσαλονικείς σίγουρα θα έπαιξε το… ρόλο του και ένας άνθρωπος από τον Άρη.

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είναι ένας προπονητής, που ξέρει τι μπορεί να προσφέρει ο Κώστας Γαλανόπουλος. Είχαν συνεργαστεί μαζί 19 φορές στην «Ένωση», ενώ έχουν ζήσει και την εμπειρία των ομίλων του Champions League.

Mε λίγα λόγια, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που έχει πλήρη γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα, γνωρίζει πολύ καλά και τον προπονητή!

Επομένως, η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον, όπου θα παίζει θα είναι και πιο εύκολη.