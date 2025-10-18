Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χτύπησε «καμπανάκι» εν όψει Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αλλά αποθέωσε και έναν παίκτη του Ολυμπιακού για την εμφάνισή του!

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Stoiximan Super League, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (05/10, 2-1) στην Τούμπα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν εις πέρας την «αποστολή» τους στην έδρα της ΑΕΛ (18/10, 0-2). Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτός που «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Μπορεί οι τρεις βαθμοί να ήρθαν, αλλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πάρα πολλά παράπονα.

Ο Βάσκος τεχνικός χτύπησε «καμπανάκι» εν όψει Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), καθώς ανέφερε πως αν η ομάδα του έχει το «πρόσωπο» του πρώτου ημιχρόνου θα δεχτεί οκτώ γκολ!

Παρά τη δυσαρέσκειά του μπόρεσε να «ξεχωρίσει» και έναν ποδοσφαιριστή, που έκανε ντεμπούτο στη Stoiximan Super League. Αυτός ήταν ο Γκουστάβο Μάνσα, καθώς όπως είπε ο προπονητής του ήταν από «τα λίγα που του άρεσαν»!

Συνεχίζουμε όλοι μαζί ενωμένοι! 🔴⚪️🦁 pic.twitter.com/FPkjHnnidK — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 18, 2025

Κι αυτό, γιατί δήλωσε πως ήταν αποτελεσματικός, βοήθησε στην κυκλοφορία της μπάλας και στάθηκε πολύ καλά στον Παναγιώτη Ρέτσο.

Γεγονός, που φαίνεται και στα «νούμερά» του. Σύμφωνα με το Sofascore είχε δύο επανακτήσεις, κέρδισε 4/6 μονομαχίες, όντας «ανίκητος» στον… αέρα (2/2), ενώ μπόρεσε να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 7.1.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Σήμερα το πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Καταφέραμε και βάλαμε δύο γκολ, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε κι άλλα γκολ, αλλά αν δούμε την εικόνα του παιχνιδιού ο αντίπαλος ήταν καλύτερος.

Το παιχνίδι ήταν καλύτερο από την πλευρά του αντιπάλου παρόλο που εμείς κερδίζαμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ».

Για τον Μάνσα που έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα:

«Η πρώτη του εμφάνιση στο πρωτάθλημα, έχει παίξει και στο Κύπελλο. Ήταν ένα από όσα μπορούν να σώσουν τη σημερινή μας εικόνα.

Ήταν καλός, στάθηκε καλά πλάι στον Ρέτσο, ήταν αποτελεσματικός και κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Από τα λίγα που μου άρεσαν σήμερα».

Για την ετοιμότητα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα:

«Δεν γνωρίζω. Αν παίξουμε όπως παίξαμε σήμερα στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν οκτώ γκολ».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: