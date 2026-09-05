Πόσα χρήματα έλαβαν και διεκδικούν ακόμα οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ξεκινάνε άμεσα, με την Ελλάδα να έχει τέσσερις εκπροσώπους στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ θα δώσει το «παρών» στη League Phase του Champions League, ενώ Ολυμπιακός και ΟΦΗ θα βρεθούν στην αντίστοιχη του Europa League και ο Παναθηναϊκός του Conference League.

Ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός από τους εκπροσώπους του πρωταθλήματος που δεν κατάφερε να μπει σε League Phase, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από την Μπραν στα προκριματικά του Conference League.

Πέρα όμως από την αγωνιστική παρουσία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και τα οικονομικά οφέλη, με το Football Meets Data να παρουσιάζει τα εγγυημένα έσοδα που έχουν ήδη εξασφαλίσει οι τέσσερις εκπρόσωποι από τη συμμετοχή τους στις League Phases, τα προσδοκώμενα μελλοντικά ποσά, αλλά και τα χρήματα που καρπώθηκε ο «Δικέφαλος του Βορρά» από τη διαδρομή του μέχρι τα Play Offs του Conference League.

[💰 Greece clubs – UEFA Prize Money 2026/27]



Guaranteed minimum per club:



🇬🇷 AEK Athens

🔵 UCL €23.5m



🇬🇷 Olympiakos Piraeus

🟠 UEL €12.8m



🇬🇷 Panathinaikos

🟢 UECL €6.0m



🇬🇷 OFI Crete

🟠 UEL €6.2m



🇬🇷 PAOK Thessaloniki

❌ Out in play-off €1.3m



🧪 Planning, cash flow &… pic.twitter.com/9u80HUtCkx — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 5, 2026

Αναλυτικά, τα ποσά που υπάρχουν για κάθε ομάδα:

ΑΕΚ

Champions League, εγγυημένα: €23,5 εκατ.

Εκτίμηση για προσδοκώμενα κέρδη: €29,5 εκατ.

Μέσος όρος στις προσομοιώσεις: €34,6 εκατ.

Ολυμπιακός

Europa League, εγγυημένα: €12,8 εκατ.

Εκτίμηση για προσδοκώμενα κέρδη: €18,6 εκατ.

Μέσος όρος στις προσομοιώσεις: €19,2 εκατ.

ΟΦΗ

Europa League, εγγυημένα: €6,2 εκατ.

Εκτίμηση για προσδοκώμενα κέρδη: €7,1 εκατ.

Μέσος όρος στις προσομοιώσεις: €7,2 εκατ.

Παναθηναϊκός

Conference League, εγγυημένα: €6 εκατ.

Εκτίμηση για προσδοκώμενα κέρδη: €6,9 εκατ.

Μέσος όρος στις προσομοιώσεις: €9 εκατ.

ΠΑΟΚ

Αποκλεισμός στα playoffs του Conference League: €1,3 εκατ.