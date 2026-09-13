Ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα για τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν;

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν.

Ο Μαροκινός αριστερός οπισθοφύλακας έφτασε στην Ελλάδα και συμφώνησε με τους «πράσινους», τη φανέλα των οποίων θα φορά για την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Το «τριφύλλι» ήρθε σε συμφωνία με τους «τζιαλορόσι» για τον μονοετή δανεισμό του 24χρονου μπακ, ενώ στο deal έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς, η οποία είναι προαιρετική.

Το προφίλ του Σαλάχ-Εντίν

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν είναι διεθνής με την Εθνική Μαρόκου, μετρώντας 13 συμμετοχές, ενώ αγωνίστηκε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Είναι γεννημένος στο Άμστερνταμ και από αρκετά νεαρή ηλικία βρέθηκε αρχικά στην ακαδημία της Άλκμααρ και έπειτα στην αντίστοιχη του Άγιαξ.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Ρόμα έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει από την Τβέντε, με την αξία του πλέον, βάσει Transfermarkt, να ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια.

Την περασμένη σεζόν, η Αϊντχόβεν τον απέκτησε από τη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού, με τον Σαλάχ-Εντίν να μετρά 25 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας μία ασίστ.