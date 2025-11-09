Ο Ηλίας Κυριακίδης «στάθηκε» σε ένα απαραίτητο «στοιχείο», που είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ στη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ (09/11, 0-1).

Η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ σημαντικό «τρίποντο» για την «οικονομία» της σεζόν απέναντι στον ΟΦΗ (09/11, 0-1), για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν ξανά ο «ήρωας». Σκόραρε για δεύτερο σερί ματς στην Ελλάδα και «χάρισε» τη νίκη στην ομάδα του. Σε ένα ματς, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς «απουσίαζε», καθώς είχε «μαζέψει» κίτρινες κάρτες.

Για αυτόν τον λόγο τη «θέση» του στο ματς, αλλά και στις δηλώσεις στην COSMOTE TV την πήρε ο Ηλίας Κυριακίδης.

O Έλληνας coach «στάθηκε» στις πολλές ευκαιρίες που είχε η «Ένωση» και θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» πιο νωρίς την αναμέτρηση.

Την ίδια ώρα, τόνισε πως πολύ σημαντικό για μία ομάδα είναι οι παίκτες της να έχουν την «προσωπικότητα». Γεγονός, που είπε πως είδε από τους παίκτες του, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως υπήρχαν ποδοσφαιριστές που «λειτούργησαν ως ηγέτες».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη:

Για το ματς:

«Ήταν μία δίκαιη νίκη, διότι ήμασταν κυρίαρχοι από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει αν γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες, όπως αυτές του δευτέρου μέρους, ώστε να είναι λιγότερο αγχωτικές οι νίκες, αλλά και για να ξεδιπλώνουμε περισσότερα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού».

Για το αν μέτρησε η προσωπικότητα του Πινέδα και άλλων παικτών:

«Πέρα από το οποιοδήποτε σχέδιο η προσωπικότητα, είτε στα αποδυτήρια, είτε έξω από το γήπεδο, είτε μέσα σε αυτό είναι απαραίτητη και σήμερα την είχαν. Έτσι είχαμε παίκτες που λειτούργησαν ως ηγέτες. Ευχαριστώ στους φιλάθλους μας όλων των ηλικιών, που μας συνόδευσαν από το αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο και πάλι στο γήπεδο. Είδαμε πολλά παιδιά και αυτό είναι ευχάριστο».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ηλία Κυριακίδη: