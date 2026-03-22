O ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που είναι «μέσα» για το νταμπλ και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος!

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League πλησιάζει και μονάχα μία ομάδα είναι «εντός» για το νταμπλ. Ο ΠΑΟΚ αν και αποκλείστηκε στα Play Offs του Europa League συνεχίζει την πορεία του στην Ελλάδα.

Είναι πρώτος, έστω και στις ισοβαθμίες, ενώ την 25η Απριλίου θα δηλώσει «παρών» στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!

Και υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος, αφού είναι η μοναδική ομάδα, που έχει καταφέριε κάτι το 2026! Τι είναι αυτό;

Να παραμείνει αήττητος, ακόμα και αν μπροστά του υπήρχαν αναμετρήσεις που «έκαιγαν».

Στο πρωτάθλημα έχει να χάσει από τις 14 Δεκεμβρίου, όταν και ηττήθηκε με 2-0 Περιστέρι από τον Ατρόμητο. Από τότε, δεν την έχει «πατήσει» ποτέ και «τρέχει» ένα αήττητο σερί 11 συνεχόμενων αγώνων.

Την ίδια ώρα και στο Κύπελλο Ελλάδας ήταν… αλάνθαστος, αφού πήρε την πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στον Ατρόμητο και έπειτα απέκλεισε τον Ολυμπιακό, αλλά και τον Παναθηναϊκό, για να φτάσει στον τελικό.

Κι όλα αυτά, χωρίς να χάσει ούτε μία φορά τη νέα χρονιά. Όλες οι άλλες ομάδες της Stoiximan Super League, έχουν έστω και μία φορά ηττηθεί στις εγχώριες διοργανώσεις.

Γι’ αυτό και άλλωστε δεν είναι «μέσα» για την «υπόθεση νταμπλ». Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ μία αγωνιστική πριν τα Play Offs συνεχίζει ακάθεκτος και ελπίζει να διευρύνει το σερί του.

H επόμενή του «αποστολή» στον Βόλο (22/03, 19:00). Ο στόχος; Πάντα ο ίδιος, καθώς θέλει πριν τη «διακοπή» για τις εθνικές ομάδες, να μην υπάρξουν πιθανές απώλειες.