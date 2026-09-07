Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ. Οι αριθμοί που έκαναν τη διαφορά.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής (06/09) είχε ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Τεττέη.

Ο ταλαντούχος επιθετικός έκανε το τέλειο παιχνίδι και χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, πετυχαίνοντας δύο πανέμορφα τέρματα. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν ασταμάτητος. Επιχείρησε συνολικά 4 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 2 βρήκαν τον στόχο και κατέληξαν στα δίχτυα του Παβλένκα.

Πέρα από τα τέρματα που πέτυχε, ωστόσο, ο Έλληνας στράικερ έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Στις 28 επαφές που είχε με την μπάλα είχε 1 πάσα-κλειδί και δημιούργησε 1 μεγάλη ευκαιρία. Παράλληλα, μέτρησε 8/11 εύστοχες πάσες.

Μάλιστα, ολοκλήρωσε και τις 3 ντρίμπλες που επιχείρησε, ενώ από τις 10 μονομαχίες που χρειάστηκε να δώσει σε έδαφος και αέρα, βγήκε νικητής στις μισές εξ αυτών.

Δίχως αμφιβολία, ήταν μία εμφάνιση που σίγουρα ικανοποίησε πλήρως τόσο τον Δανό τεχνικό, όσο και τον κόσμο του «τριφυλλιού» που παρακολούθησε την αναμέτρηση.

Άλλωστε, δεν ήταν τυχαία η καθολική αποθέωση που γνώρισε ο Τεττέη από όσους βρέθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο, την στιγμή της αποχώρησής του από τον αγωνιστικό χώρο.