Η αντιπαλότητα περιορίζεται μόνο μεταξύ των τεσσάρων γραμμών και οι δύο Μαροκινοί, Αζεντίν Ουναΐ και Αγιούμπ Ελ Καααμπί, το απέδειξαν.

Σε μία σπουδαία κίνηση, που δείχνει πως η αντιπαλότητα μεταξύ των αθλητών περιορίζεται αποκλειστικά εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, προχώρησε ο Αζεντίν Ουναΐ.

Μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός προχώρησε σε μια σπουδαία κίνηση αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον τραυματισμένο συμπατριώτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος ήταν μεγάλος άτυχος για τον Ολυμπιακό, καθώς υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και να χρειαστεί να παραμείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες.

Ο Ουναΐ αποτύπωσε τη στιγμή δημοσιεύοντας στα social media μια φωτογραφία δίπλα στο κρεβάτι του Ελ Κααμπί, την οποία συνόδευσε με μια πράσινη και μια κόκκινη καρδιά, στέλνοντας τις ευχές του με τη λεζάντα: «Ο Θεός να σε θεραπεύσει, αδερφέ μου».

Δείτε τη φωτογραφία: