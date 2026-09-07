Αναλυτικά, όσα αναφέρει ο κανονισμός για τη φάση που ζητά πέναλτι ο ΠΑΟΚ, για μαρκάρισμα στον Εντιαγέ στη μεγάλη περιοχή.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία εμφατική νίκη στο ΟΑΚΑ (06/09, 3-1) κόντρα στον ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει αρκετά παράπονα από τη διαιτησία.

«Φωνάζει», κυρίως, για ένα μαρκάρισμα του Φαν Ντρόγκελεν πάνω στον Εντιαγέ στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον επιθετικό των φιλοξενούμενων να πέφτει στο χορτάρι και τον διαιτητή Τσβάιερ να υποδεικνύει κόρνερ. Μία φάση που δεν έφερε την παρέμβαση του VAR.

Ο αντίλογος από την πλευρά της ομάδας του Νίστρουπ, αφορά ένα μαρκάρισμα στον Κάνγκουα στην αρχή της φάσης, στο οποίο θεωρούν ότι υπήρχε φάουλ, επομένως οτιδήποτε συνέβη από εκεί και μετά, ακόμα κι αν υπήρχε έλεγχος από το VAR, θα λογιζόταν ως μη-γενόμενο.

Η φωτογραφία της χρονιάς: Ο Ουναΐ στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί! Η αντιπαλότητα περιορίζεται μόνο μεταξύ των τεσσάρων γραμμών και οι δύο Μαροκινοί, Αζεντίν Ουναΐ και Αγιούμπ Ελ Καααμπί, το απέδειξαν.

Για τον λόγο αυτόν, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε όσα αναφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι του κανονισμού, σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

«Για αποφάσεις/περιστατικά που σχετίζονται με γκολ, πέναλτι/μη πέναλτι και κόκκινες κάρτες για στέρηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ, ενδέχεται να είναι απαραίτητος ο έλεγχος της επιθετικής φάσης παιχνιδιού που οδήγησε άμεσα στην απόφαση/περιστατικό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο η επιτιθέμενη ομάδα απέκτησε την κατοχή της μπάλας στη ροή του παιχνιδιού».

Δείτε τη φάση: