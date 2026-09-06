Ο Δημήτρης Γιαννούλης αποχώρησε με φορείο από το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Τι αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στον ΠΑΟΚ μετά τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον ακραίο αμυντικό να αποχωρεί από το γήπεδο με φορείο, δάκρυα στα μάτια και στη συνέχεια με πατερίτσες, ύστερα από ένα κακό πάτημα σε εντελώς ανύποπτη φάση.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είδε τα προβλήματά του να μεγαλώνουν, αφού μετά την ήττα με 3-1 στο ΟΑΚΑ (06/09), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αναμένεται να στερηθεί το επόμενο διάστημα και τον διεθνή ακραίο οπισθοφύλακα.

Ο Γιαννούλης αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα.

Εάν, πράγματι, επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, αυτό θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Υπενθυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Γιαννούλη το καλοκαίρι, με τον Έλληνα μπακ να επιστρέφει ξανά στην Τούμπα μετά το 2021.