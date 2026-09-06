Ο Ντέρεκ Κουτέσα επιστρέφει στην Ελλάδα, αφού «ναυάγησε» η μεταγραφή του στη Σερβέτ. Ποιοι είναι οι δρόμοι που μπορεί να «ακολουθήσει»;

Tελικά, η μεταγραφή του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ «ναυάγησε», όπως αποκάλυψε και ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ελβετός εξτρέμ ήταν πολύ κοντά στην επιστροφή του στην πρώην ομάδα του. Όμως, όπως τόνισε ο προπονητής της ΑΕΚ, μετά το ματς με τον Άρη (05/09, 5-0) έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

Επομένως, όλα παραμένουν «ανοιχτά» και μονάχα τρεις «δρόμοι» μπορούν να υπάρξουν.

Αρχικά, μπορεί η «Ένωση» να αφήσει στο δυναμικό της τον Ντέρεκ Κουτέσα και να είναι κανονικά στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Χωρίς να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη -τουλάχιστον- για τη League Phase του Champions League.

Η άλλη επιλογή είναι ο Ελβετός εξτρέμ να πάρει μεταγραφή σε μία ομάδα, που το «παράθυρο» είναι ανοιχτό. Για παράδειγμα, στην πατρίδα του υπάρχει δικαίωμα απόκτησης κάποιου παίκτη, μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, στην Ελλάδα οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές, μέχρι και τις 15 του ίδιου μήνα.

Η τρίτη επιλογή ανάμεσα στις δύο πλευρές να αποφασίσουν να λήξουν από κοινού της συνεργασίας τους.

Τότε, ο Ντέρεκ Κουτέσα θα είναι ελεύθερος στην αγορά και θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί.