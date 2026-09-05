Ο Ολυμπιακός «πέταξε» τους πρώτους του βαθμούς για τη φετινή σεζόν κόντρα στον Βόλο (05/09, 1-1) και είδε τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αποχωρεί με ένα σοκαριστικό τραυματισμό.

Η πρώτη απώλεια βαθμών για τον Ολυμπιακό ήρθαν στην 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στην έδρα του Βόλου (05/09, 1-1) και παρόλο που προηγήθηκαν με τον Ζότα Σίλβα, το γκολ του Μαξιμιλιάνο Κόμπα «έγραψε» το τελικό σκορ.

Ωστόσο, από την αναμέτρηση οι «ερυθρόλευκοι» έφυγαν και με δύο πολύ μεγάλα «πλήγματα». Το ένα αφορά τον Ζοέλ Ρόκα που τραυματίστηκε στον ώμο και θα κάνει εξετάσεις, για να φανεί το μέγεθος του προβλήματός του.

Η μεγαλύτερη «ζημιά» έγινε με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός συγκρούστηκε με τον Μάριο Σαμπιάνη και οι πρώτες εικόνες ήταν σοκαριστικές.

45+’: Αλλαγές / Substitutions



➡ Γκονσάλες και Κάρμο

⬅ Ελ Κααμπί και Πιρόλα



➡ González and Carmo

⬅ @AyoubElKaabi and Pirola#Olympiacos #VOLOLY #slgr — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 5, 2026

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής σφάδαζε στο χορτάρι, ενώ άπαντες δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το τι ακριβώς τραυματισμό αποκόμισε, αλλά όλα δείχνουν ότι μιλάμε για ένα μακροχρόνιο πρόβλημα.

Περαστικά και καλή δύναμη στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Όλοι στην οικογένεια του Ολυμπιακού είμαστε στο πλευρό σου και ξέρουμε ότι θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός για περισσότερες τέτοιες στιγμές. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1k5KalkAHj — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2026

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV δεν έδωσε περισσότερα νεότερα, σχετικά με αυτό το θέμα.

Το μόνο που αποκάλυψε ήταν πως όλοι οι παίκτες της ομάδας του δεν ήθελαν να βγουν στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο.

Γεγονός, που όπως τόνισε φάνηκε και στην απόδοση που είχε ο Ολυμπιακός, έπειτα από το 45ο λεπτό.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στα αποδυτήρια ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Έχουμε πάθει σοκ, όλοι είδαν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και αυτό φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος».

Για το αν επηρεάστηκε η ομάδα:

«Φυσικά επηρεαστήκαμε. Στο ημίχρονο ρώτησα τους παίκτες μου, ποιος θέλει να βγει και κανένας δεν ήθελε. Παρόλα αυτά, φάνηκε ότι κανένας τους δεν ήταν στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο».