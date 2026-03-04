Ο ΠΑΟΚ έχει μία μεγάλη ευκαιρία να «πιάσει» Ολυμπιακό και ΑΕΚ στη βαθμολογία της Stoiximan Super League. Αν συμβεί αυτό ποια ομάδα θα έχει το «πάνω χέρι»;

Σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε μία «τρελή» ισοβαθμία στην κορυφή της Stoiximan Super League. Κι όμως, αφού Ολυμπιακός και ΑΕΚ μπορεί να έχουν και έναν νέο «συγκάτοικο». Ποιος θα είναι αυτός;

Ο ΠΑΟΚ που αν κερδίσει το εξ αναβολής ματς για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στην Κηφισιά (04/03, 20:00) θα φτάσει τους 52 βαθμούς.

Τι θα συμβεί, αν πάρει το «τρίποντο» η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου; Θα πρέπει να δούμε τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Το πρώτο από όλα έχει να κάνει με τα μεταξύ παιχνίδια των ομάδων. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα πρέπει να δούμε πόσες βαθμούς συγκέντρωσαν οι τρεις ομάδες, όταν έπαιξαν αντίπαλες.

Ο ΠΑΟΚ έχει το «πάνω χέρι», αφού κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό έχει μαζέψει επτά βαθμούς. Παράλληλα, οι Πειραιώτες έχουν τέσσερις βαθμούς, ενώ η «Ένωση» θα είναι τελευταία αφού στην «ειδική βαθμολογία» έχει δύο ισοπαλίες.

Παρ’ όλα αυτά, εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί πως υπάρχει και ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό (08/03, 21:00). Μία αναμέτρηση, που μπορεί να κρίνει πολλά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά, τα κριτήρια ισοβαθμίας:

Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες. Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες. Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας:

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

*04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

*Εξ αναβολής αναμέτρηση.