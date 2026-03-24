Η μέρα της κλήρωσης για τα Play Offs και τα Play Outs της Stoiximan Super League έφτασε.

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/03) θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα για τα τρία νέα μίνι πρωταθλήματα, που θα γίνουν για την ανάδειξη του πρωταθλητή στις θέσεις 1-4, αλλά και τις θέσεις 5-8 και 9-14.

Αρχικά, στη 13:00 αναμένεται να γίνει η κλήρωση των Play Offs, που θα βγάλει το πρόγραμμα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα, στη 13:30 είναι προγραμματισμένη η κλήρωση για τις θέσεις 5-8, με τους Λεβαδειακό, ΟΦΗ, Βόλο και Άρη να μαθαίνουν τη σειρά των αντιπάλων τους.

Τέλος, η κλήρωση για τα Play Outs με Ατρόμητο, Κηφισιά, Παναιτωλικό, ΑΕΛ, Πανσερραϊκό και Αστέρα θα γίνει στις 14:00.

