Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα φέρεται να έχει ικανοποιήσει τους ανθρώπους της Πάρμα, κατά τη διάρκεια του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό. Τι ισχύει για το μέλλον του, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο;

Η παρουσία του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στην Πάρμα κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, καθώς ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, που παραχωρήθηκε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του στη Serie A.

Έχοντας ήδη σημειώσει ένα γκολ και δύο ασίστ σε δέκα συμμετοχές, ο 29χρονος παίκτης αποτελεί βασικό γρανάζι της ιταλικής ομάδας, η οποία επιθυμεί να τον κρατήσει στο δυναμικό της και την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, αν και η Πάρμα προτίθεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη μόνιμη απόκτησή του, το υψηλό οικονομικό κόστος που θέτει ο Ολυμπιακός ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν νέο δανεισμό ως εναλλακτική λύση.

#Parma are very satisfied with Gabriel #Strefezza’s performances and are ready to open talks with #Olympiacos to try to keep him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026

Σε κάθε περίπτωση, τον τελικό λόγο για το μέλλον του ποδοσφαιριστή θα έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα αξιολογήσει αν ο παίκτης συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του για το ρόστερ της νέας χρονιάς.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χρηματιστηριακή αξία του Στρεφέτσα, βάσει Transfermarkt, είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την άλλη πλευρά, η Πάρμα βρίσκεται στο +11 από τη ζώνη υποβιβασμού και έτσι, όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Serie A και τη νέα σεζόν.

Ο 29χρονος εξτρέμ πρόλαβε να αγωνιστεί σε 21 ματς με τον Ολυμπιακό, έχοντας απολογισμό 1 γκολ και 5 ασίστ.