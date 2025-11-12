Ο Ολυμπιακός έχει παραχωρήσει τον Πεπ Μπιέλ, ως δανεικό, στη Σάρλοτ. Τι προβλέπει η συμφωνία των δύο πλευρών και τι έχει κάνει ο Ισπανός στο MLS;

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην «κέρδισε» αγωνιστικά από τον Πεπ Μπιέλ, όμως οι εμφανίσεις του Ισπανού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ίσως του αποφέρουν κάποιο οικονομικό κέρδος.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός έχει μετακομίσει στο MLS από τον Ιούνιο του 2024, όπου αγωνίζεται ως δανεικός στη Σάρλοτ. Το περασμένο καλοκαίρι, οι δύο πλευρές προχώρησαν σε ανανέωση του δανεισμού, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου από τις ΗΠΑ ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από την προσφορά του στην ομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στο 2025, ο Πεπ Μπιέλ μετρά 29 ματς, όπου έχει σημειώσει 10 γκολ και έχει μοιράσει 11 ασίστ. Επομένως, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα καταλυτικός για τη Σάρλοτ.

Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Δεκέμβριο, ωστόσο όπως αναφέρεται από τα ΜΜΕ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, η παρουσία του Ισπανού στη Σάρλοτ πρόκειται να συνεχιστεί. Άλλωστε, στο deal με τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του αμερικανικού συλλόγου, έχει προβλεφθεί ρήτρα αγοράς.

On Soccerwise’s most recent podcast, @tombogert confirmed that Pep Biel will be returning to Charlotte FC next season as a Designated Player.



For the 2025 season, Biel held an International roster spot for Charlotte. By late June, Biel had extended his loan from Olympiacos until… pic.twitter.com/AnLOnh3jAN — TopBin90 (@Topbin90) November 11, 2025

Πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί; Με τη συμπλήρωση συγκεκριμένων συμμετοχών. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει γνωστοποιηθεί ούτε ο απαιτούμενος αριθμός, αλλά ούτε και το ποσό που πρόκειται να λάβει ο Ολυμπιακός, για την πιθανή μόνιμη παραχώρηση του Πεπ Μπιέλ.

Αυτή τη στιγμή, ο Ισπανός κοστολογείται, βάσει Transfermarkt στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι Πειραιώτες τον απέκτησαν από την Κοπεγχάγη, το 2022, έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, ως ποδοσφαιριστής των «ερυθρολεύκων», ο Μπιέλ μέτρησε 59 ματς, έχοντας 12 γκολ και 8 ασίστ.

Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, αν και το πιθανότερο είναι να παραμείνει κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.