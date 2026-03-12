Το Καυτανζόγλειο παραχωρήθηκε στον ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Σε μία κίνηση που έχει και «εξήγηση».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το Καυτανζόγλειο υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης χρήσης του σταδίου στον σύλλογο για πέντε χρόνια. Σε μία κίνηση που έχει και «εξήγηση» για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία της υπογραφής πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/03) παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Με την κίνηση αυτή, η διοίκηση της ΠΑΕ εξασφαλίζει μια αξιόπιστη και εναλλακτική έδρα, ενόψει των εξελίξεων που αφορούν την ανακατασκευή της Νέας Τούμπας.

Η συμφωνία παρέχει στον «Δικέφαλο του Βορρά» τη δυνατη δυνατότητα ευέλικτης χρήσης του ιστορικού Καυτανζογλείου Σταδίου, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως ασφαλής λύση σε περίπτωση που απαιτηθεί προσωρινή μετακίνηση της ομάδας λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων στην κύρια έδρα.

Credits: Intime

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική εξέλιξη μπορεί να είναι και για την «κατασκευή» της Νέας Τούμπας.

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησαν η CEO του συλλόγου, Μαρία Γκοντσάροβα, ο αντιπρόεδρος, Άγγελος Αναστασιάδης, και το μέλος της διοίκησης, Γιάννης Δημογιάννης.