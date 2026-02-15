Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΛ (15/02, 21:00), στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» χρειάζονται τη νίκη στη Λεωφόρο, ώστε να καλύψουν το χαμένο έδαφος με τον Λεβαδειακό και να τον κερδίσουν στη «μάχη» για μία θέση στην πρώτη 4άδα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει φυσικά στη διάθεσή του τους Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρα, ενώ στις απουσίες προστέθηκαν και ο Κυριακόπουλος που ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά και ο Ίνγκασον που αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Παράλληλα, ο Ανδρέας Τεττέη συμπλήρωσε κάρτες και αναμένεται να εκτίσει την τιμωρία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Λαφόντ, ενώ το πιθανότερο είναι ο Ισπανός τεχνικός θα επιλέξει την 4άδα στην άμυνα, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Ερνάντες.

Στα χαφ έχουν προβάδισμα οι Κοντούρης και Σιώπης, ενώ πιο μπροστά τους πιθανότατα θα βρεθεί ο Τάσος Μπακασέτας.

Στα δύο «φτερά» θα βρεθούν οι Αντίνο και Ζαρουρί, με τον Σφιντέρσκι να είναι ο μοναδικός προωθημένος.