Ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε δίπλα στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και στο ημίχρονο του αγώνα με την Τσέλιε, αλλά και μετά το τέλος του ματς που έφερε την πρόκριση στους «8» του Conference League.

Η ΑΕΚ, παρότι ηττήθηκε με 0-2 από την Τσέλιε, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα πρόκρισης και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα προημιτελικά του Conference League. Εκεί θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται τη Μεγάλη Πέμπτη στη Μαδρίτη και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο πρώτο ημίχρονο, η εικόνα της ΑΕΚ ήταν απογοητευτική, καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία. Στην ανάπαυλα, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια για να εμψυχώσει τους παίκτες, ενθαρρύνοντάς τους να αντιδράσουν στο δεύτερο μέρος και να διαφυλάξουν την πρόκριση.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ τους παρότρυνε λέγοντας να παίξουν με συγκέντρωση, να «οχυρωθούν» και να αντιμετωπίσουν το δεύτερο ημίχρονο σαν να ξεκινούν από το μηδέν, αφήνοντας πίσω τους την κακή εμφάνιση του πρώτου μέρους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ίδιος επισήμανε προς τους συνεργάτες του ότι το παιχνίδι αυτό πρέπει να αποτελέσει μάθημα για τη συνέχεια, τονίζοντας την ανάγκη για βελτίωση.

Στόχος της ΑΕΚ είναι να συνεχίσει να παίρνει τα αποτελέσματα που χρειάζεται, αποφεύγοντας όμως εμφανίσεις όπως εκείνη του πρώτου ημιχρόνου, όπου η ομάδα ήταν ιδιαίτερα παθητική, χωρίς ενέργεια και διάθεση, κάτι που προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους τόσο στο ημίχρονο όσο και μετά τη λήξη.

Με την πρόκριση στους «8» του Conference League, η ΑΕΚ πέτυχε και ένα ιστορικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έγινε η μοναδική ομάδα της χώρας με παρουσία σε προημιτελικά και των τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η αρχή αυτής της πορείας έγινε τη σεζόν 1968/69, όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών. Στη συνέχεια, ξεχώρισε με την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA τη σεζόν 1976/77, ενώ κατέγραψε και δύο διαδοχικές παρουσίες στα προημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων απέναντι σε την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Λοκομοτίβ Μόσχας τις σεζόν 1996/97 και 1997/98.