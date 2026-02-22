Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε σε δύο στοιχεία, μετά το φινάλε του ΟΦΗ-Παναθηναϊκός. Τι ξεχώρισε και τι θέλει να βελτιώσουν οι παίκτες του;

Ο Παναθηναϊκός, με το όμορφο γκολ που πέτυχε ο Ανδρέας Τεττέη από πολύ νωρίς, και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Καλάμπρια στο φινάλε, πέρασε νικηφόρα από το Παγκρήτιο, επικρατώντας με 2-0 του ΟΦΗ (22/02), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε σε κάτι που του άρεσε, αλλά και στο στοιχείο που θέλει να βελτιώσουν οι παίκτες του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ήταν ικανοποιημένος από τον τρόπο που οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» αντιμετώπισαν το pressing που ασκούσε ψηλά ο αντίπαλός τους, φτάνοντας μάλιστα σε αρκετές επικίνδυνες επιθέσεις, όμως θα ήθελε να δει την ομάδα του να βρίσκει ένα ακόμα τέρμα πιο νωρίς στο ματς, ώστε να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Είμαστε προφανώς χαρούμενοι με το αποτέλεσμα. Στο πρώτο μέρος παίξαμε καλά, είχαμε ευκαιρίες για 2-3 γκολ, για να τελειώσουμε το παιχνίδι. Νικήσαμε, υποφέραμε στο δεύτερο μέρος.

Στο πρώτο μέρος δημιουργήσαμε αρκετά από πίσω. Δεν είχαμε την τελική απόφαση. Ως προπονητής είμαι χαρούμενος που ήμασταν κοντά στην περιοχή, αλλά την ίδια ώρα θες τελειώματα και περισσότερα γκολ».