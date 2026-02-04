Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξήγησε τι του άρεσε περισσότερο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη.

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την Τρίπολη, επικρατώντας του Αστέρα με 3-0 (04/02), στο εξ αναβολής παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε από νωρίς το σκορ, με τον Ταρέμι και τον Ζέλσον Μαρτίνς να απλοποιούν τα πράγματα για τους Πειραιώτες, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Παράλληλα, εξαιρετικό παιχνίδι πραγματοποίησε και ο Ντάνιελ Ποντένσε, που ήταν ο MVP του Ολυμπιακού, έχοντας και μία ασίστ.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Nova, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην σταθερότητα που έδειξε η ομάδα του σε όλο το ματς, γεγονός που τη βοήθησε να διατηρήσει τον έλεγχό του.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.

Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς».