Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απάντησε στις τοποθετήσεις του ΑΣ, μετά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της Νέας Τούμπας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση αναφορικά με δύο ζητήματα που προέκυψαν από τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη σχετικά με το έργο της νέας Τούμπας.

Ο πρόεδρος του Α.Σ., Άλκης Ησαϊάδης, αναφέρθηκε σε ένα e-mail από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία πάντως διευκρίνισε ότι αυτό ήταν μια επισήμανση σχετικά με την εμπιστευτικότητα του μνημονίου, το οποίο θα έπρεπε να εξεταστεί μόνο από τα μέλη του Δ.Σ. και τη δικηγόρο του Α.Σ.

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ζητάει βεβαίωση χρημάτων από τον Σαββίδη για τη νέα Τούμπα Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημέρωσε μέσω Συνέντευξης Τύπου πως ζητάει proof of funds ευρωπαϊκής τράπεζας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του χρονοδιαγράμματος, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε ότι οι εγγυήσεις για το έργο θα παρασχεθούν μέσα σε 12 μήνες από την υπογραφή του νέου μνημονίου.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα παράτασης κατά 4 μήνες, σε περίπτωση που παρουσιαστούν καθυστερήσεις λόγω εξωτερικών παραγόντων, που δεν θα οφείλονται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον ΑΣ ΠΑΟΚ ή την μετέπειτα ιδρυθείσα εταιρεία ειδικού σκοπού.