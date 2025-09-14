Ο ΠΑΟΚ πήρε ακόμα ένα «τρίποντο», ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το ματς με τον ΟΦΗ (14/09, 1-2).

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 2-1 του ΟΦΗ (14/09) σε ένα ματς που διεξήχθη στη Λεωφόρο. Κάπως έτσι συνέχισε το νικηφόρο σερί του στη Stoiximan Super League και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, o Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε στην COSMOTE TV, πως έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι που του άφησε μία «πικρή» γεύση. Τι ήταν αυτό;

Οι χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, που θα μπορούσε να είχε «κλειδώσει» από πολύ νωρίτερα τη νίκη του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην COSMOTE TV:

«Εάν σκοράραμε το τρίτο γκολ θα ήταν πολύ ευκολότερα τα πράγματα για εμάς. Δώσαμε ελπίδα στον ΟΦΗ με το να σκοράρει, να πιέσει.

Ακολούθησαν μεγάλες μάχες. Παίξαμε με πολύ καλό τρόπο, έξυπνο και ισορροπημένο. Είμαι πολύ ικανοποιημένος, αλλά ταυτόχρονα και λίγο απογοητευμένος γιατί δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι ευκολότερα και να είχαμε μια νίκη με μεγαλύτερο σκορ. Εκτός από το χαμένο πέναλτι είχαμε και άλλες μεγάλες ευκαιρίες.

Η διαφορά φέτος δεν έχει να κάνει με την αμυντική οργάνωση, αλλά στο μυαλό όλων που δίνουν τα πάντα για την ομάδα. Όταν έχεις τη συγκέντρωση στη διαδικασία έρχεται και και η ισορροπία στην άμυνα».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου: