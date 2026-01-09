Κορυφαίο ΜΜΕ της Αργεντινής τονίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι πιο κοντά από ποτέ στον Σαντίνο Αντίνο, μετά την απόρριψη της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Σαντίνο Αντίνο δείχνει με κάθε δυνατό τρόπο – τόσο μέσω των συζητήσεών του με τη διοίκηση της Γοδόι Κρους όσο και με τις κινήσεις του στα social media – πως νέος σταθμός στην καριέρα του θέλει να είναι ο Παναθηναϊκός. Σύμφωνα με την κορυφαία αργεντίνικη εφημερίδα Ole, το ίδιο μήνυμα φέρεται να έστειλε και στη Ρίβερ Πλέιτ.

Παρότι η ιστορική ομάδα της Αργεντινής ήταν η επιλογή που προτιμούσε ο πρόεδρος της Γοδόι Κρους για τον παίκτη, η πλευρά του 20χρονου εξτρέμ πιέζει για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, ο οποίος μάλιστα έχει καταθέσει και την πιο συμφέρουσα οικονομικά πρόταση.

«Η υπόθεση έφτασε στο τέλος της, αλλά όχι με τον τρόπο που θα επιθυμούσαν δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους», αναφέρει η Ole. «Σύμφωνα με την εφημερίδα, τις τελευταίες ώρες ο Αντίνο μίλησε απευθείας με τον πρόεδρο της Ρίβερ Πλέιτ, Στέφανο Ντι Κάρλο, και του εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ήταν η τελευταία ομάδα που κατέθεσε επίσημη πρόταση, αλλά η Γοδόι Κρους την απέρριψε. Έτσι, η μεταγραφή στη Ρίβερ Πλέιτ θεωρείται πλέον «τελειωμένη» και δεν προχωρά».

[ATENCIÓN] 💣📱 Santino Andino le acaba de dar "me gusta" a una publicación de El Siete TV de Mendoza, en la que informan —con el aval del entorno del extremo— que tiene ganas de jugar en Europa y que el llamado de Rafa Benítez para pelear por la liga de Grecia fue crucial

Το δημοσίευμα συνεχίζει επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος της Γοδόι Κρους, Χοσέ Μανσούρ, ήθελε η Ρίβερ Πλέιτ να αποτελέσει τον επόμενο σταθμό του παίκτη και είχε συμφωνήσει εδώ και εβδομάδες με την προσφορά των 4 εκατ. δολαρίων για το 100% των δικαιωμάτων του, συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης.

Tα δεδομένα στο Αντίνο-Παναθηναϊκός άλλαξαν

Η αρχική συμφωνία είχε επιτευχθεί μέσω του τότε ατζέντη του Αντίνο, Ερνάν Μπέρμαν. Τα πράγματα όμως πήραν διαφορετική τροπή όταν ο νεαρός άσος πριν τα Χριστούγεννα υπέγραψε με τη Roc Nation Sports, η οποία δεν επιθυμούσε να ισχύσει το προϋπάρχον deal και έχει στόχο να τον μεταφέρει στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρ’ όλα αυτά, το μέλλον του παραμένει αβέβαιο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θέλει να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη καταθέσει πρόταση 7 εκατ. ευρώ μεικτά για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, αλλά η Γοδόι Κρους την απέρριψε. Απομένει να φανεί αν η στάση της ομάδας θα μεταβληθεί τώρα που η Ρίβερ Πλέιτ έχει αποσυρθεί από τη διεκδίκηση ή αν ο Μανσούρ θα παραμείνει αμετακίνητος, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στη β’ κατηγορία της Αργεντινής φέτος – κάτι που πιθανότατα θα μειώσει την αξία του στην αγορά.