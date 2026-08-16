H AEK βρήκε τον εκλεκτό της για τη θέση «6», με τον Κέρβιν Αριάγκα να είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της «Ένωσης».

Η ΑΕΚ όλα δείχνουν πως «κλείνει» ακόμα μία μεταγραφική της ανάγκη.

Η «Ένωση» έψαχνε έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που θα «πατούσε» περισσότερο στο «6». Μία περίπτωση που είχε «κυκλώσει» ήταν αυτή του Κέρβιν Αριάγκα.

Ο 28χρονος μέσος από το κερασμένο καλοκαίρι ανήκει στη Λεβάντε, αλλά -πιθανότατα- θα αποτελέσει παρελθόν.

Η ΑΕΚ έχει «τρέξει» τις διαδικασίες και είναι πολύ κοντά στην απόκτησή του. Όμως, «γιατί» προκρίθηκε αυτή η επιλογή;

Αρχικά, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει «ασφάλεια» στον Μάρκο Νίκολιτς.

Μπορεί η κύριά του θέση να είναι ως: αμυντικός μέσος, αλλά έχει παίξει αρκετά στην καριέρα του ως: κεντρικός αμυντικός.

Μάλιστα, στις τελευταίες του αναμετρήσεις με τη φανέλα της Παρτιζάν είχε «μετακινηθεί» προς τα πίσω.

Επομένως, αν υπάρχει «κενό» στα μετόπισθεν η ΑΕΚ θα έχει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει εκεί.

Από εκεί και πέρα, μπορεί να φέρει και νέα στοιχεία στους «κιτρινόμαυρους».

Βλέπει τον κόσμο από τα 191 εκατοστά και αυτόματα προσθέτει ύψος στην «Ένωση», αφού θα είναι και ο ψηλότερος στη θέση του!

Ένα από τα δυνατά του «χαρτιά» είναι η ένταση που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και η δύναμη.

Ο Κέρβιν Αριάγκα είναι ένας ποδοσφαιριστής που διαφέρει αρκετά από τους Κάαν Κάιρινεν και Ραζβάν Μαρίν, καθώς μπορεί να μην έχει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, είναι πολύ πιο physical, δίνοντας πράγματα που κανείς μέσος στην ΑΕΚ δεν έχει τη δεδομένη στιγμή.

Σε μία κίνηση, που αν τελικά ολοκληρωθεί, έχει και πολλές «εξηγήσεις», με τον Μάρκο Νίκολιτς να βάζει ένα πολύτιμο «εργαλείο» στην ομάδα του.