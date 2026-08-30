Πρώτο ματς για τον Ολυμπιακό εκτός έδρας, σε μία συνθήκη που τα τελευταία χρόνια τα πηγαίνει εξαιρετικά.

Εκτός έδρας πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, που ξεκινάει το «ταξίδι» του μακριά από το γήπεδό του στην Τρίπολη.

Οι Πειραιώτες, μετά τη δύσκολη νίκη με τον Ατρόμητο (22/08, 1-0), θα πάνε στην Αρκαδία με στόχο να κάνουν το 2/2 απέναντι στον Asteras AKTOR (30/08, 21:00).

⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴



🆚 Asteras Aktor

🕟 21:00 (GR)

🏆 Stoiximan Super League

📌 Theodoros Kolokotronis

📺 Novasports Prime pic.twitter.com/09gqDCoEgp — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 30, 2026

Πώς θα τα καταφέρουν; Μόνο αν πάρουν ξανά… άριστα, στην πρώτη «μονομαχία» που έχουν εκτός έδρας.

Κάτι που τα τελευταία 16 χρόνια συμβαίνει -σχεδόν- συνέχεια.

Το απίστευτο σερί του Ολυμπιακού

Ταξιδεύουμε πίσω στο 2010. Τότε, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν γνωρίσει την ήττα από τον Ηρακλή για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη.

Από τότε έχουν ξεκινήσει ένα απίστευτο αήττητο σερί που «τρέχουν» στο πρωτάθλημα, όταν πηγαίνουν μακριά από το «σπίτι» τους, για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν.

Στις επόμενες 15 αγωνιστικές χρονιές είχαν στο «βιογραφικό» τους μόνο δύο αποτελέσματα, σε αυτές τις περιπτώσεις.

Για την ακρίβεια, ο Ολυμπιακός έχει 11 νίκες, αλλά και τέσσερις ισοπαλίες! Δηλαδή, τα τελευταία 15 χρόνια παραμένει αήττητος στο πρώτο τους εκτός έδρας παιχνίδια της σεζόν για το πρωτάθλημα.

Παρ’ όλα αυτά, έφτασε η στιγμή που το απίστευτο σερί του είναι ξανά σε «κίνδυνο» και αν θέλει να το… αποφύγει έχει μόνο μία δουλειά να κάνει.

Να κερδίσει ή -τουλάχιστον- να μην ηττηθεί στην Τρίπολη από τον Asteras AKTOR.