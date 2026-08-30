O ΠΑΟΚ πάει στο Περιστέρι για το 2/2 στο πρωτάθλημα, για να καταφέρει, ό,τι ακριβώς κάνει τις τελευταίες τέσσερις σεζόν!

Μία νέα «αποστολή» για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει σε λίγες ώρες. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο (30/08, 20:15) στο Περιστέρι, θέλοντας να αφήσουν πίσω τον αποκλεισμό τους από την Μπραν.

Ο στόχος του «Δικεφάλου του Βορρά» είναι ξεκάθαρος, αφού θέλει να κάνει το 2/2, μετά τη νικηφόρα του πρεμιέρα με τον Λεβαδειακό (23/08, 4-0).

Για να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει απλά να «αντιγράψουν» τα όσα κάνουν από τη σεζόν 2022-23.

Τι ακριβώς; Να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα με δύο συνεχόμενες νίκες!

Ο ΠΑΟΚ και το σερί που… περιμένει

Πριν από τέσσερα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε μείνει εκτός Ευρώπης, έπειτα από τον αποκλεισμό του, κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας.

Στο πρωτάθλημα είχε κάνει μία πολύ καλή εκκίνηση. Στις πρώτες δύο αγωνιστικές, έκανε το 2/2 κόντρα σε Παναιτωλικό και Ατρόμητο.

Την αμέσως επόμενη σεζόν το ίδιο έργο σε «επανάληψη». Όμως, αυτή τη φορά τα «θύματά» του ήταν ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά.

Το καλοκαίρι του 2024 και πάλι είχε έξι βαθμούς στα πρώτα δύο παιχνίδια, αφού είχε κερδίσει τον Πανσερραϊκό, αλλά και τον Παναιτωλικό. Να πάμε στην περασμένη σεζόν;

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κέρδισε τόσο την ΑΕΛ, όσο και τον Ατρόμητο, για να ξεκινήσει με θετικό πρόσημο την αγωνιστική του χρονιά!

Τέσσερις διαφορετικές σεζόν, όλες έχουν την ίδια εκκίνηση στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Στο «σήμερα» έχει κάνει μονάχα το πρώτο βήμα και μένει να φανεί αν θα μπορέσει να πετύχει ξανά το 2/2.