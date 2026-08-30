Η ΑΕΚ δεν λέει να χάσει στη Stoiximan Super League και απέναντι στην Κηφισιά (30/08, 21:00) θέλει να φτάσει ένα… βήμα πιο κοντά σε ένα απίστευτο σερί!

Η ΑΕΚ πάει με… σπασμένα τα φρένα απέναντι στην Κηφισιά (30/08, 21:00), για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση», μετά τη θριαμβευτική της νίκη απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας (26/08, 4-0) θέλει να συνεχίσει με «τρίποντα» τις υποχρεώσεις της.

Αν τα καταφέρει κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστείων, τότε θα κάνει ακόμα ένα βήμα, για να φτάσει κοντά σε ένα απίστευτο σερί της.

Η ΑΕΚ στο «κυνήγι» ενός ρεκόρ που κρατάει εδώ και 33 χρόνια

Η περασμένη σεζόν δεν είχε ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο για την ΑΕΚ. Στην 7η και στην 8η αγωνιστική είχε back-to-back ήττες, αφού ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είχαν καταφέρει να την κερδίσουν.

Παρ’ όλα αυτά, η συνέχεια «γράφτηκε» διαφορετικά. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «έτρεξε» ένα απίθανο σερί και έφτασε σε ένα σημείο να ξεχάσει τη λέξη: ήττα!

Για την ακρίβεια, η ΑΕΚ δεν έχασε ποτέ ξανά στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε, έχοντας 24 συνεχόμενα ματς με ΜΟΝΟ νίκες ή ισοπαλίες.

Η πρεμιέρα της τη φετινή σεζόν ξεκίνησε και πάλι με «τρίποντο», αφού κέρδισε τον Ηρακλή (22/08, 4-0)!

Το masterclass του Μιλάν Βιτάλις που πέρασε κάτω από τα… ραντάρ (video) Η ΑΕΚ «καθάρισε» από νωρίς την υπόθεση νίκη κόντρα στον Ηρακλή (22/08, 4-0), με τον Μιλάν Βιτάλις να παραδίδει ένα masterclass που πέρασε κάτω από τα… ραντάρ!

Επομένως, έφτασε τις 25 συνεχόμενες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα, χωρίς να μετράει ήττα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σερί της;

Θα πρέπει να γυρίσουμε στο διάστημα μεταξύ τον Φλεβάρη του 1992 και τον Γενάρη του 1993, όταν και έμεινε αήττητη για 31 ματς!

Μπορεί να απέχει ακόμα πολύ, αλλά η «Ένωση» θα ήθελε πάρα πολύ, απέναντι στην Κηφισιά (30/08, 21:00), να κάνει ακόμα ένα βήμα.