Ο Μάρκους Πέντερσεν ετοιμάζεται να γίνει «ερυθρόλευκος», με τον Ολυμπιακό να έχει «κλειδώσει» τη μεταγραφή του, ενώ πριν λίγα χρόνια έκανε… ιδιαίτερα σε άλλο άθλημα!

O Ολυμπιακός «τρέχει» στα μεταγραφικά του, ώστε να προλάβει να είναι έτοιμος, για να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα.

Μετά την αποχώρηση του Πάμπλο Μαφέο είχε δημιουργηθεί ένα κενό στο δεξί άκρο της άμυνας, που μοιάζει να «κλείνει».

Ο Μάρκους Πέντερσεν τις επόμενες ώρες θα είναι στην Ελλάδα, ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του από την Τορίνο.

Ο Νορβηγός μπακ έζησε την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ την περασμένη σεζόν είχε «κοστίσει» στην ιταλική ομάδα 3.600.000 ευρώ.

Η μεταγραφή του στη Serie A ήρθε από τη Φέγενορντ, όπου έχει βιώσει και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του. Σε μία ομάδα που είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Άρνε Σλοτ και να κάνει… ιδιαίτερα σε άλλο άθλημα, έπειτα από συμβουλή του Ολλανδού τεχνικού!

Η «τρελή» μέθοδος του Άρνε Σλοτ

O πρώην προπονητής της Λίβερπουλ είχε εντοπίσει μία αδυναμία στον Μάρκους Πέντερσεν στα μαρκαρίσματά του, καθώς πήγαινε αδύναμα στις «μονομαχίες» του.

Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σε συνέντευξή του στο «NRK», ώστε να «αλλάξει» αυτό, υπήρξε μία «τρελή» μέθοδος.

Ο Άρνε Σλοτ είχε αποφασίσει να «στείλει» εκείνον, μαζί με ακόμα 3-4 συμπαίκτες του, να κάνουν kickboxing για έναν χρόνο!

At Feyenoord, Slot kept telling his full back Marcus Pedersen to be more aggressive when coming up against attackers. So, Slot and the sports science team decided to send him for kickboxing lessons so that he can develop that aggressive mindset.



It seems like our boss is… — LeosGoals (@LeosGoalss) July 7, 2024

Κι όμως, αφού όπως τόνισε αυτό ήταν περισσότερο, ώστε να τους τονώσει το ηθικό και να είναι ακόμα πιο «σκληροί». Ένα στοιχείο, που ήθελε ο Ολλανδός προπονητής πάρα πολύ, κυρίως από όσους έπαιζαν στις θέσεις της άμυνας.

«Νομίζω ότι ήμασταν τρεις ή τέσσερις παίκτες που επέλεξε. Ήταν κυρίως για τη νοοτροπία, ώστε να μην καταλαβαίνουμε τον πόνο, αφού μπαίνουμε σε πολλές μονομαχίες. Επιπλέον, ήταν καλή προπόνηση, οπότε απλώς βρεθήκαμε σε καλύτερη φόρμα. Θα έλεγα ότι βοήθησε», ήταν τα λόγια του Νορβηγού μπακ.

Και από εκεί που έπαιζε ποδόσφαιρο, ήταν ξαφνικά και στο kickboxing, σε μία «πρακτική», που σύμφωνα με τα λεγόμενά του τον βοήθησε αρκετά.

Στο σήμερα, ο Μάρκους Πέντερσεν είναι έτοιμος να φορέσει τα «ερυθρόλευκα», λίγo καιρό, έπειτα από μία «τρελή» εμπειρία, και μία «ασυνήθιστη» συμβουλή του Άρνε Σλοτ.