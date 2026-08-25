Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στην απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ενός ποδοσφαιριστή που είναι «αποκάλυψη» ενός γνωστού ανθρώπου στην Ελλάδα!

Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να «κλείσει» μία σημαντική κίνηση. Οι Θεσσαλονικείς είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ενός ποδοσφαιριστή που είναι ένα από τα μεγάλα next big thing της Σερβίας. Αν και μόλις 20 χρονών έχει κάνει το «μπαμ» και πλέον έχει φτάσει μέχρι να φοράει και το περιβραχιόνιο της ομάδας του!

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 10.000.000, σύμφωνα με το Transfermarkt, ενώ το κλαμπ του Αλέσιο Λίσι είναι έτοιμο να βγάλει από τα ταμείο του, ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα ταμεία του.

Για έναν παίκτη που ο «πατέρας» του είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ γνωστός στην Ελλάδα!

Ο ποδοσφαιρικός «πατέρας» του Ούγκρεσιτς

Πριν από -περίπου- 12 χρόνια η Παρτιζάν είδε τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς και εντυπωσιάστηκε με το ταλέντο του.

Γι’ αυτό και αποφάσισε να τον «τσιμπήσει» στην ακαδημία της, ώστε να τον αναπτύξει. Και έτσι έγινε.

Ωστόσο, όλα ξεκίνησαν από έναν φιλικό αγώνα. Οι νεαροί της ομάδας του Βελιγραδίου αντιμετώπιζαν τους Mladi Vukoti, την ομάδα που ξεκίνησε ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο -τότε- 8χρονος πιτσιρικάς έκανε απίθανα πράγματα και ανάγκασε έναν άνθρωπο που γνωρίζει την Ελλάδα να κάνει εισήγηση για την προσθήκη του.

Ποιος ήταν αυτός; Ο Μομτσίλο Βούκοτιτς! Ένας «θρύλος» για την Παρτιζάν που έχει «συνδέσει» το όνομά του και με τα μέρη μας.

Μετά την ποδοσφαιρική του καριέρα αποφάσισε να κάνει μία… στροφή στην προπονητική. Το 2001 ανέλαβε την Κύπρο, στην οποία έμεινε και τρία χρόνια.

Από το 2006 έως και το 2011 το βιογραφικό του «γέμισε» με Ελλάδα. Η αρχή έγινε με τον ΠΑΟΚ, όπου έκατσε στον πάγκο του για 15 ματς.

Μετέπειτα, για έναν χρόνο ήταν στον Λεβαδειακό, ενώ είχε και ένα μικρό πέρασμα από τον Πανσερραϊκό (τρεις μήνες).

Ένας άνθρωπος που έγινε γνωστός στα μέρη μας, αλλά φρόντισε να «ανακαλύψει» και τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς που ετοιμάζει «βαλίτσες» για Θεσσαλονίκη.