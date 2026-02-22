Ο Γίρι Παβλένκα έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ.

Ο ΠΑΟΚ είδε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή του να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Για ακόμα μία φορά, ο Γίρι Παβλένκα έγινε αναγκαστική αλλαγή και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με την ΑΕΛ.

Συγκεκριμένα, ο Τσέχος γκολκίπερ αποχώρησε στο ημίχρονο, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παίρνει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια της εστίας του «Δικέφαλου του Βορρά».

Ο Παβλένκα, λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους, συγκρούστηκε με τον Σαγάλ, παραμένοντας για λίγα λεπτά στο έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, έδειχνε πως θα μπορούσε να συνεχίσει κανονικά στην αναμέτρηση.

Στην ανάπαυλα, όμως, έδειξε να δυσκολεύεται στην αναπνοή του και έτσι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή.

Δείτε την στιγμή που τραυματίστηκε ο Παβλένκα: