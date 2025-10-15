Ο Ανδρέας Τεττέη με ένα «χτύπημα» στα social media, έστειλε το πρώτο του, ξεχωριστό μήνυμα, μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης αναμένεται να αποτελέσουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, καθώς το «τριφύλλι» τα έχει βρει σε όλα με την Κηφισιά.

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα βγάλει, πιθανότατα, από τα ταμεία του, ένα ποσό που θα φτάσει περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τους πάρει «πακέτο».

Μένει, όμως, να αποσαφηνιστεί, εάν η επικείμενη μετακίνηση θα γίνει τον ερχόμενο Ιανουάριο, ή εάν οι Τεττέη και Παντελίδης θα παραμείνουν στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, μέχρι το καλοκαίρι.

Το «διπλό» κέρδος του Παναθηναϊκού με Τεττέη-Παντελίδη Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως πλησιάζει στην απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη από την Κηφισιά. Το «ορατό» πλεονέκτημα και η σημαντική βοήθεια.

Πάντως, με τα έως τώρα δεδομένα, ο πρώτος θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ ο έτερος θα παραμείνει στην Κηφισιά, μέχρι το καλοκαίρι και έπειτα θα ενσωματωθεί στους «πράσινους».

Ο Ανδρέας Τεττέη δεν έχασε χρόνο, όμως, και μόλις λίγα λεπτά, μετά τη είδηση, που αφορούσε τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, έσπευσε να δημοσιεύσει ένα story, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μέσω αυτού, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, μιλώντας για τα όνειρα, που πρέπει να ξυπνήσεις για να τα κάνεις πραγματικότητα.

Χαρακτηριστικά, το μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη: «Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα πραγματοποιήσεις».

Δείτε την ανάρτηση: