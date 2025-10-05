Ποιες είναι οι σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με την Κηφισιά (05/10, 18:00) και την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ, μετά την ήττα από την Τσέλιε (02/10, 3-1) θα κληθεί να βγάλει «αντίδραση» απέναντι στην Κηφισιά (05/10, 18:00). Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στο Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ποιο είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ώστε να παραμείνει στην κορυφή η «Ένωση»;

Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα και το δίδυμο στα στόπερ δεν αλλάζει, με τους Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας.

Στα αριστερά προβάδισμα έχει ο Τζέιμς Πενράις. Στα χαφ Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν έχουν τον «πρώτο λόγο».

Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τέσσερις παίκτες «παίζουν» για τρεις θέσεις μεσοεπιθετικά. Οι Πέτρος Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Δημήτρης Καλοσκάμης και Αμπουμπακαρί Κοϊτά διεκδικούν μία θέση για το βασικό σχήμα.

Στην επίθεση τη -δεδομένη στιγμή- μοιάζει ο Φραντζί Πιερό να έχει προβάδισμα έναντι του Λούκα Γιόβιτς, καθώς είναι πιο ξεκούραστος.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:

Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Πιερό.