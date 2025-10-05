Η ΑΕΚ, μετά την ήττα από την Τσέλιε (02/10, 3-1) θα κληθεί να βγάλει «αντίδραση» απέναντι στην Κηφισιά (05/10, 18:00). Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στο Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.  

Ποιο είναι το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς, ώστε να παραμείνει στην κορυφή η «Ένωση»;  

Ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Λάζαρος Ρότα και το δίδυμο στα στόπερ δεν αλλάζει, με τους Αρόλντ Μουκουντί και Φελίπε Ρέλβας. 

Στα αριστερά προβάδισμα έχει ο Τζέιμς Πενράις. Στα χαφ Ορμπελίν Πινέδα και Ραζβάν Μαρίν έχουν τον «πρώτο λόγο».  

Το πλεονέκτημα & ο «κρυπτονίτης» της ΑΕΚ και πώς φέρνουν «ισορροπία»

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ

Η ΑΕΚ γνωρίζει τι χρήζει βελτίωσης, κάτι που μέχρι στιγμής, «εξισορροπείται» από τον έτερο «πόλο» του.

Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τέσσερις παίκτες «παίζουν» για τρεις θέσεις μεσοεπιθετικά. Οι Πέτρος Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Δημήτρης Καλοσκάμης και Αμπουμπακαρί Κοϊτά διεκδικούν μία θέση για το βασικό σχήμα.  

Στην επίθεση τη -δεδομένη στιγμή- μοιάζει ο Φραντζί Πιερό να έχει προβάδισμα έναντι του Λούκα Γιόβιτς, καθώς είναι πιο ξεκούραστος.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ:  

Στρακόσα, Ρότα, Πενράις, Ρέλβας, Μουκουντί, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο, Πιερό. 

Πώς «βλέπει» ο Νίκολιτς το ματς με την Κηφισιά & τι είπε για το ενδεχόμενο δεύτερης συνεχόμενης ήττας

Μάρκο Νίκολιτς ΑΕΚ

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει να δει με… τίποτα την ΑΕΚ να χάνει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Γεγονός, που φάνηκε και στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV.

