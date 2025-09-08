Το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ (14/09, 21:30) ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Παγκρήτιο. Ωστόσο, η τελική απάντηση θα δοθεί, μετά το Δ.Σ της Stoiximan Super League!

Ο αγώνας του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ (14/09, 21:30) για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League ήταν αρχικά προγραμματισμένος να γίνει στο Παγκρήτιο.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν δεδομένο, καθώς η τελική απόφαση θα παρθεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας.

Τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, έγινε έλεγχος στο γήπεδο, από την αρμόδια υπηρεσία της διοργάνωσης.

O αγωνιστικός χώρος στο Παγκρήτιο δεν είναι ακόμα έτοιμος 100%. Γι αυτό, μένει να φανεί αν τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν τις επόμενες ημέρες, ώστε να γίνει ο αγώνας στο Ηράκλειο.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, και με την επιλογή του Γεντί Κουλέ να μην είναι διαθέσιμη, θα εξεταστούν εναλλακτικά γήπεδα που πληρούν τις προϋποθέσεις της Λίγκας. Η τελική απόφαση θα δοθεί την Τρίτη (09/09), καθώς τότε είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του Δ.Σ της Stoiximan Super League.

Ο ΟΦΗ πιθανότατα θα πρέπει να ταξιδέψει για να παίξει σε τυπικά εντός έδρας ματς. Τα διαθέσιμα γήπεδα στην Αθήνα που πληρούν τις προϋποθέσεις είναι η Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος και το ΟΑΚΑ. Με το τελευταίο να είναι η επικρατέστερη επιλογή.

Να υπενθυμίσουμε, πως ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών λόγω ποινής του ΟΦΗ, από την προηγούμενη σεζόν.