Ο ΠΑΟΚ έχει στο «μπλοκάκι» του τον Σάμπι Λοκόνγκα της Άρσεναλ. Ποιο το συμβόλαιό του στην Αγγλία και ποιες οι προθέσεις των Άγγλων.

Το όνομα του Σάμπι Λοκόνγκα της Άρσεναλ στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ!

Οι δυσκολίες για μία τέτοια μεταγραφή, ενός 25χρονου παίκτη από την Premier League, δεδομένα είναι πολλές.

Υπάρχουν, όμως, «παραθυράκια» που αφήνουν ελπίδες για θετική έκβαση, εφόσον ο ΠΑΟΚ θελήσει να κινηθεί για την απόκτησή του.

📲 Albert Sambi Lokonga on Instagram: “ONLY THE PATH TRAVELLED! 🧠” pic.twitter.com/hFMwtAer1o — afcstuff (@afcstuff) August 1, 2025

Η Άρσεναλ επένδυσε 17.500.000 ευρώ για την απόκτηση του Σάμπι Λοκόνγκα από την Άρσεναλ το 2021, όταν ήταν σε ηλικία 22 ετών.

Μετά από δανεισμούς σε Κρίσταλ Πάλας, Λούτον και Σεβίλλη, ο 25χρονος -πλέον- Βέλγος χαφ, κοστολογείται στα 8.000.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt.

Οι απαιτήσεις της Άρσεναλ, ωστόσο, δεν είναι τόσο υψηλές και ο λόγος είναι απλός.

🚨 No formal offers for Lokonga yet from clubs@RyanTaylorSport — Doc (@karthikadhaigal) August 10, 2025

Το συμβόλαιο του Σάμπι Λοκόνγκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Το μέλλον του δεδομένα είναι εκτός Άρσεναλ, εδώ και καιρό, άρα οι Άγγλοι θέλουν να «φέρει» κάποια χρήματα στα ταμεία τους τώρα, ώστε να μην χαθεί ως ελεύθερος.

«Η κατάσταση είναι πραγματικά ανοιχτή. Θέλω να ξέρω πού θα μείνω, χρειάζομαι ένα κλαμπ όπου θα μπορώ να παίξω και να εξελιχθώ για δύο ή τρία χρόνια», είχε τονίσει ο ίδιος ο Σάμπι Λοκόνγκα τον Μάιο του 2025.

Στην Αγγλία αναφέρουν πως όποιος σύλλογος «μπει» σε διαδικασία απόκτησής του, θα έχει «σύμμαχο» την Άρσεναλ. Ποιες οι απαιτήσεις του Λοκόνγκα, όμως;

🚨 | Arsenal midfielder Sambi Lokonga will rejoin the club this summer following the end of his loan spell with Sevilla.



However, there is no future for Lokonga at Arsenal and the club are already speaking to teams regarding his exit.



Club Brugge or Anderlecht currently his… pic.twitter.com/cXyRAz0vAv — Punch Drunk Arsenal (@PunchDrunkAFC) April 26, 2025

Το συμβόλαιο που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2021 ήταν 5ετές και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, του αποφέρει 3.100.000 ευρώ ετησίως!

Συνολικά, δηλαδή, έχει λάβει 12.400.000 έως τώρα και απομένει ένας χρόνος συμβολαίου.

Σαφώς και ένα τέτοιο ποσό, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είναι εξωπραγματικό και μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως του Γουίλιαν στον Ολυμπιακό ή του Μαρσιάλ στην ΑΕΚ για παράδειγμα, προσφέρονται.

Η διάθεση του Λοκόνγκα να αποχωρήσει, πάντως, και κυρίως, να μεταβεί σε ομάδα που θα «πάρει» ματς, αφήνουν στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να ελπίζει πως και σε αυτόν τον τομέα, θα βρεθεί η «χρυσή τομή», εφόσον αποφασίσει να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει, αυτήν την πολύ δύσκολη, αλλά και από το «πάνω ράφι», μεταγραφή.