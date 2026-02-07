Ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, στη συμπλήρωση 45 ετών από τη μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (07/02), ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, με την «ερυθρόλευκη» οικογένεια να είναι σύσσωμη στο μνημείο έξω από το Γ. Καραϊσκάκης, για την τέλεση του μνημόσυνου.

Συμπληρώθηκαν πια 45 χρόνια από την τραγωδία της Θύρας 7, μια επέτειος που εξακολουθεί να προκαλεί θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.

Όλα τα τμήματα του Ολυμπιακού, παρουσία φυσικά του προέδρου της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο, συγκεντρώθηκαν στο μνημείο για να τιμήσουν τη μνήμη των 21 θυμάτων, καταθέτοντας στεφάνια σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Κατά την ανάγνωση των ονομάτων, οι αθλητές και οι παρευρισκόμενοι φίλαθλοι απέτισαν φόρο τιμής φωνάζοντας «αθάνατοι».

Εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα, το «παρών» έδωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας και σύσσωμο το τμήμα μπάσκετ.