Άσχημα μαντάτα για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γκουστάβο Πουέρτα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού απ’ το ματς της Κολομβίας. Τι αναφέρουν τα δημοσιεύματα;

Ένα πολύ δυσάρεστο μαντάτο «έσκασε» στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/11).

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, ώστε να ενισχύσει την εθνική Κολομβίας και σε αυτό το «παράθυρο».

Lo de Gustavo Puerta es lesión de ligamentos, no busquen más (quiero equivocarme). Que manera de cerrar el año la Selección pic.twitter.com/XJ93DMyeee — Juan (@Juan92789428) November 18, 2026

Ωστόσο, η αναμέτρηση με τη Χιλή (18/11, 0-0) επιφύλασσε και ένα άσχημο γεγονός.

Σε μία διεκδίκηση της μπάλας ο μέσος των Πειραιωτών τραυματίστηκε και οι πρώτες εικόνες δεν ήταν ενθαρρυντικές.

Έπεσε κάτω σφαδάζοντας, ξέσπασε σε κλάματα και χρειάστηκε τη βοήθεια του φορείου, για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

🇨🇴 | No nos partan el corazón. Qué no se nos vaya a lesionar de gravedad Gustavo Puerta por un amistoso insignificante. pic.twitter.com/OeZkMCi3Tk — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) November 18, 2026

Αμέσως οι περισσότεροι σκέφτηκαν πως μπορεί να υπάρχει μία μεγάλη «ζημιά». Ωστόσο, τα πρώτα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι αρκετά ενθαρρυντικά.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έχει τραυματιστεί στον χιαστό ή στον μηνίσκο του. Γεγονός, που ανακουφίζει σε πρώτη φάση τους «ερυθρόλευκους».

🇨🇴 Deseando que esta lesión de Gustavo Puerta con Colombia no sea grave 🙏🏻 El jugador salió llorando y con claras muestras de dolor

pic.twitter.com/Ev1KTP82RX — Tito Puccetti (@titopuccettic) November 18, 2026

Όμως, τις επόμενες ώρες θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Τότε, θα γίνει γνωστή και η χρονική διάρκεια της απουσίας του ή αν απλώς ήταν «λάθος συναγερμός».