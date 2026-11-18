Ένα πολύ δυσάρεστο μαντάτο «έσκασε» στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/11).
Ο Γκουστάβο Πουέρτα έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, ώστε να ενισχύσει την εθνική Κολομβίας και σε αυτό το «παράθυρο».
Ωστόσο, η αναμέτρηση με τη Χιλή (18/11, 0-0) επιφύλασσε και ένα άσχημο γεγονός.
Σε μία διεκδίκηση της μπάλας ο μέσος των Πειραιωτών τραυματίστηκε και οι πρώτες εικόνες δεν ήταν ενθαρρυντικές.
Έπεσε κάτω σφαδάζοντας, ξέσπασε σε κλάματα και χρειάστηκε τη βοήθεια του φορείου, για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.
Αμέσως οι περισσότεροι σκέφτηκαν πως μπορεί να υπάρχει μία μεγάλη «ζημιά». Ωστόσο, τα πρώτα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι αρκετά ενθαρρυντικά.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι ο Γκουστάβο Πουέρτα δεν έχει τραυματιστεί στον χιαστό ή στον μηνίσκο του. Γεγονός, που ανακουφίζει σε πρώτη φάση τους «ερυθρόλευκους».
Όμως, τις επόμενες ώρες θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις, ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.
Τότε, θα γίνει γνωστή και η χρονική διάρκεια της απουσίας του ή αν απλώς ήταν «λάθος συναγερμός».