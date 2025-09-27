Οι σκέψεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αρχική ενδεκάδα που θα παρατάξει στο Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (27/09, 18:00), στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Το Ολυμπιακός-Λεβαδειακός (27/09, 18:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αποτελεί ένα ματς με μεγάλο ενδιαφέρον στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, παρά το επερχόμενο ματς με την Άρσεναλ στη League Phase του Champions League, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα.

Οι Βοιωτοί, για δεύτερη σερί σεζόν, παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, σκοράρουν κατά ριπάς και λογίζονται ως μία από τις πιο δυνατές ομάδες της επαρχίας.

Έτσι, στην επίσκεψή τους στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, απέναντι στο σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σαφώς και θα θέλουν να πάρουν το μάξιμουμ. Από την άλλη, όμως, οι γηπεδούχοι θέλουν τους τρεις βαθμούς, ώστε να επανέλθουν στις νίκες, μετά την ισοπαλία απέναντι στον Παναθηναϊκό (21/09, 1-1) στη Λεωφόρο και να ταξιδέψουν στην Αγγλία, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Στο Ολυμπιακός-Λεβαδειακός, λοιπόν, δεν αναμένονται μεγάλες εκπλήξεις ή εκτεταμένο rotation στην αρχική ενδεκάδα.

Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Κοστίνια και Ορτέγκα στο δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας. Στο κέντρο αυτής, Ρέτσος και Πιρόλα θα είναι το δίδυμο.

Στις θέσεις των δύο χαφ, αναμένεται να αγωνιστούν οι Έσε και Μουζακίτης, ενώ μπροστά τους, θα βρίσκεται ο Τσικίνιο.

Δεξιά στην επίθεση θα είναι ο Στρεφέτσα, αριστερά ο Ποντένσε και ο Ελ Κααμπί στην θέση του σέντερ φορ.

Όσον αφορά στον Καμπελά; Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έχει κερδίσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τις εμφανίσεις του και την απόδοσή του, αλλά μάλλον δεν θα τον επιλέξει για τρίτο σερί παιχνίδι, ώστε να είναι «φρέσκος» για το Champions League. Χρόνο συμμετοχής στο ματς γενικά, όμως, αναμένεται να πάρει.